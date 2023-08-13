O banka 15.000 TL dağıtıyor! Tek kuruş fazla para ödemek de yok

Artan enflasyon oranları üzerine yüksek oranlı zamlar toplumun her kesimini derinden etkilerken milyonlarca tüketici, bu esnada büyük bir borç yükünün altında olduğu belirtildi. Giderlerini karşılayabilmek için ihtiyaçların yerine getirilmesi belirtildi. BDDK'nın son kararı sonrasında birçok bankada yüksek faiz oranları, tüketicileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kar payı oranını sıfırladığı dikkat çekerken katılım bankası, yeni ürününe ilişkin ayrıntılar belirtildi.





KAR ORANI SIFIRLANDI

Katılım bankacılığı sektörünün yükselen isimlerinden olan Albaraka Türk Katılım bankası, Ağustos ayına hızlı giriş yapıldı. Resmi internet sitesi aracılığıyla banka nakit ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. 6 azami vade ve 3 ay ödeme erteleme avantajları ile 15 bin TL'ye kadar finansman desteği sunulacağı söylendi.