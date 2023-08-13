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O banka 15.000 TL dağıtıyor! Tek kuruş fazla para ödemek de yok

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O banka 15.000 TL dağıtıyor! Tek kuruş fazla para ödemek de yok
Geçim derdi sıkıntısı yaşayanlar 15 bin TL ek ödemelerin hesaplarda yer alacağı belirtildi. Finansman ürünlerine yönlendirmeler başlarken bu noktada devreye giren Albaraka Türk Katılım Bankası hem ödeme kolaylığı sağlarken faiz desteği sunuldu. İşte yeni kampanya ayrıntıları...

Artan enflasyon oranları üzerine yüksek oranlı zamlar toplumun her kesimini derinden etkilerken milyonlarca tüketici, bu esnada büyük bir borç yükünün altında olduğu belirtildi. Giderlerini karşılayabilmek için ihtiyaçların yerine getirilmesi belirtildi. BDDK'nın son kararı sonrasında birçok bankada yüksek faiz oranları, tüketicileri büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kar payı oranını sıfırladığı dikkat çekerken katılım bankası, yeni ürününe ilişkin ayrıntılar belirtildi.

albaraka

KAR ORANI SIFIRLANDI

Katılım bankacılığı sektörünün yükselen isimlerinden olan Albaraka Türk Katılım bankası, Ağustos ayına hızlı giriş yapıldı. Resmi internet sitesi aracılığıyla banka nakit ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. 6 azami vade ve 3 ay ödeme erteleme avantajları ile 15 bin TL'ye kadar finansman desteği sunulacağı söylendi. 

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