O banka 24 saat içinde 600 TL iade ediyor! Geç kalmayan kampanyayı yakalıyor

Bankalar 2024 yılında da müşteri çekecek kampanyalarını sunmaya devam ediyor. O banka açıklanan şartları sağlayan müşterisine 600 TL geri iade veriyor

O banka 24 saat içinde 600 TL iade ediyor! Geç kalmayan kampanyayı yakalıyor
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Bankalar müşteri çekmek adına türlü türlü kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Bankalar tarafından sunulan kampanyalar hem banka hem de müşteri kazançlı çıkıyor. Özellikle de yeni müşteri olan ya da müşteri olup da yakınını davet eden birey, karşılıksız ek ödeme imkanından faydalanabiliyor. Kuveyt Türk'te özellikle de 2023 yılındaki kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplarken, referans kampanyası ile alakal banka tarafından son uyarı yapıldı.

KUVEYT TÜRK REFERANS KAMPANYASI

Mobil uygulama üzerinden müşteri olma işlemini tamamlayan müşteriye özel sunulan kampanyada referans olduğu kişi başına ödeme alan müşteri bu kapsamda 600 TL'ye varan nakit kazanabilecek.

TL

Kuveyt Türk Mobil uygulaması üzerinden müşteri olan birey SMS ile kendisine iletilen referans kodunu yakını ile paylaşması, yakınını da bu kod ile mobil müşteri yapması durumunda ek ödemeden faydalanacak. Kuveyt Türk tarafından başlatılan paylaştıkça kazan kampanyası ile alakalı yapılan son uyarılarda ise kampanyanın 31 Ocak 2024 tarihinde son bulacağı belirtilirken, gerek müşteri olunması gerekse de referans olabilmek için acele etmeniz gerekliliği bildirildi.

KUVEYT TÜRK 600 TL KAMPANYASI

Davet kodu sunularak da müşteri olan bireye 200 TL ödeme yapılacağı belirtilirken, ödemelerin müşteri olunmasının hemen akabindeki gün hesaplara aktarılacağı belirtiliyor. Kontenjanın sayılı kişi ile sınırlı bilgisi de banka tarafından sunulmuş bulunuyor. Bu kapsamda 600 TL ödeme için geç kalmamanız gerekiyor.

Öte yandan Kuveyt Türk kampüslüler davet kodu ile 5 yakınını banka müşterisi yapma hakkına sahip iken, kampanya kapsamında 1.000 TL iade ödeme alabiliyor.

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