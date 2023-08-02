O banka Ağustos bombasını patlattı! Emekliye tek koşulla 7500 TL ilave ödeme!

Ağustos ayında bankalar fırsat ve kampanyaları açıklayacak. Emeklilik promosyonları herkesin dikkatini çeken bir konu haline geldi. Soru, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan %25'lik artışın banka sübvansiyonlarının ödenmesinde değişikliğe yol açıp açmayacağıdır.

"Emeklilere rekor promosyon ödeneği ödeniyor"

Garanti BBVA, bu konudaki merakınızı gidermek adına esmi internet sitesinde bilgiler yayınladı. Garanti BBVA, 1-31 Ağustos tarihleri ​​arasında geçerli olacak emeklilik promosyon kampanyasını kamuoyuna açıkladı. Kampanyaya göre emekliler, Garanti BBVA'dan 3 yıl maaş almayı taahhüt ettikleri takdirde bir çeşit terfi alacak. Terfi miktarı ise sizin aldığınız maaş seviyenize bağlıdır.

3.500 TL ve altında maaş alanlara : 4.500 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL'nin arasında maaş alanlara : 5.250 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arası maaş alanlar: 6.750 TL,

10.000 TL'nin üstünde maaş alanlara : 7.500 TL.





Ağustos ayı başında duyurulan kampanya, emeklilere maaş aralıklarına göre en düşük 4.500 TL, en yüksek 7.500 TL nakit promosyon fırsatı sunuyor. Emeklilere özel kart uygulamasını da yine banka tarafından devreye aldık.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos - 31 Ağustos 2023 arası Garanti BBVA'dan maaş almayı taahhüt edenlere emekli maaşı artışlarının yanı sıra ek ikramiye de sunulacak. Kredi kartına 500 TL harcamaya 1.000 TL ikramiye alan emekliler bu fırsattan 30 Eylül 2023'e kadar yararlanabiliyor.

Bu kampanya ve aynı zamanda da emekli desteği hakkında daha çok bilgi için lütfen resmi Galanti BBVA web sitesinin kampanyalar bölümünü ziyaret edin.