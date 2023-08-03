O banka gemileri yaktı, acil kredi dağıtıyor! Kimlik numarasına göre tam 50.000 TL!

Denizbank, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olarak, müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. Seçim sonrasında TC kimlik numarasının son rakamları 0, 2, 4, 6 veya 8 olan müşterilere yönelik tasarlanan özel ihtiyaç kredisi kampanyası, nakit ihtiyacı olanlara 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.

24 AY VADELİ ÖDEME SEÇENEĞİ





%3.3 düşük faiz oranı ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği ile bu kampanya, finansal ihtiyaçlarını hızlı ve uygun koşullarla karşılamak isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.



Denizbank'ın bu özel kampanyası, müşterilere kolay başvuru imkanları sunarak finansal esneklik sağlamayı hedefliyor. Başvurular Denizbank şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için ideal bir çözüm olarak öne çıkan bu kampanya, müşterilere özel çözümler sunarak finansal zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı oluyor.

Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasında TC kimlik numarasının son rakamına göre özel avantajlar sunması, müşterilere öncelik tanıması ve cazip faiz oranlarıyla finansal rahatlama sağlaması, bankanın müşteri memnuniyetine verdiği önemi gösteriyor.