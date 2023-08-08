O bankadan emekliye rekor promosyon teklifi! Rakamı duyanın gözleri faltaşı gibi açılacak

Emekli maaşlarındaki artışla birlikte emekli maaşlarının yetersiz olduğuna dair sesler de gelmeye başladı. Bankalar teşvik paketleriyle emeklileri desteklemeye devam ediyor ancak bu yılın başlarında aldıkları asgari maaşın 7 bin 500 TL olması nedeniyle bu maaşın emeklilere yetmediğine dair bir karar alındı. Bankaların emeklilere verdiği promosyon ücretleri değişkenlik gösterse de İş Bankası rekor sponsorluk ücretini duyurdu. İşte yeni İş Bankası promosyon ödeneği detayları..

İŞ BANKASI PROMOSYONU

Emekli sayısının yaklaşık olarak 19 milyona ulaşmasıyla banka emekli kampanyaları hız kazandı. Bankalar bu yönde kampanyalar düzenleyerek emeklileri kuruluşlarına çekmeye çalışıyor. Özellikle yaşlılık aylığına yapılan zam ortalığı karıştırdı. İş Bankası, bankaya göre değişen promosyon ücretinin yanı sıra işe yeni başlayan emeklilere çeşitli avantajlar sunarak öne çıkmayı başarmıştır.





SGK ile yapılan anlaşmaya göre, 1 Kasım 2022 tarihinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar İş Bankası üzerinden aylıklarını çekmeye başlayan SGK emeklileri İş Bankası'ndan 7.500 TL'ye kadar promosyon ödeneği alacaklar. yrıca, SGK'larını İş Bankası'na devredenler, Maximum Kart veya Ek Kart ödemesi yapmak zorunda kalmamakta ve birçok avantajdan faydalanmaktadırlar.

"Diğer bankalardan emekli maaşı desteği"

Yapı Kredi Bankası, 1 Ağustos 2023'ten 31 Ağustos 2023'e kadar kendisinden üç yıl SGK emekli maaşı almayı taahhüt eden emekliye 9.000 TL'ye varan promosyon sunacak.

ING Bank, aylık gelir promosyonu sunan bankalardan biridir. Aylık geliri 3.500 TL ve altında olanlar (3.500 TL hariç) 5.100 TL, aylık geliri 3.500 TL - 7.500 TL arası olanlar (7.500 TL hariç) 5.950 TL, aylık geliri 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası olanlar 7.650 TL ve 10.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde aylık geliri olanlara ise 8.500 TL nakit desteği sağlanacak.