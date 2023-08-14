O bankadan müşterilerini çıldırtan kampanya! Bu işlemi yapanın hesabına 1000 TL geri ödemesiz para yatacak!

Garanti BBVA kampanya duyurusunda bulunurken 1000 TL hediye edileceği müjdesi verildi. ETSTUR23 kodu ile Garanti BBVA Mobil’den müşteri olup, Etstur’da 10.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL indirim kazanma hakkına sahip olunacak.





GARANTİ BANKASI 1000 TL HEDİYE KAMPANYA

20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında Garanti BBVA mobil uygulama indirilerek müşteri olunur. İlk kez müşteri olacaklara TSTUR23 promosyon kodu verilerek uygulamaya giriş yapılır.

Şartların sağlanmasıyla promosyon kodunu giren müşteriler ETS'nin resmi internet sayfası üzerinden ya da mobil uygulamada yapılacak olan 10 bin TL ve üzeri alışverişlere 1000 TL kazanma hakkı verilir.

Garanti Bankası müşterileri ETS tur indirim koduna Garanti BBVA mobil uygulaması ya da internet bankacılığında yer alan kampanyalar kısmından ulaşabilir.

Kişiye özel üretilen Ets tur indirim kodları, en geç 30 Eylül 2023 saat 23:59’a kadar kullanılabilir. Bu tarihe kadar kullanılmayan kodların kullanımı sınırlıdır.

Yurt dışı otel konaklamalarınızda ve havayolu bilet alımlarınızda taksit ve öteleme uygulanmaz.

Müşterilere kupon kodunun iletilmesi için müşteri olma sırasına KVKK izinlerinin verilmiş olması gerekir.

Etstur kampanya dönemi içinde 1 kişi en fazla 1 indirim kodu kazanabilir.

Kampanyadan yalnızca 18 yaşından büyükler yararlanabilir.

İptal, iade durumlarında indirim harcının tutarı geri alınır.