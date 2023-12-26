O bölgeden ev alan paraya para demeyecek! Parası olan ilk oraya koşuyor!

Ünlü gayrimenkul uzmanı, o ili işaret ederek ev alanların yaşayacağını belirtti.

O bölgeden ev alan paraya para demeyecek! Parası olan ilk oraya koşuyor!
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Ünlü gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin, farklı yatırım araçları arasında kararsız olan vatandaşlara önemli ipuçları vererek özellikle İstanbul'u yatırım dünyasının hazinesi olarak tanımladı. Henüz keşfedilmemiş bölgelerde yüksek getirili yatırım fırsatları olduğuna dikkat çeken Gültekin, özellikle İstanbul'un kuzeyini istikrarlı bir gelir elde etmek veya arsa ve ev sahibi olmak isteyenler için cazip bir bölge olarak nitelendirdi. İşte detaylar...

Ünlü gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin

ÜNLÜ GAYRİMENKUL UZMANI GÜLTEKİN'DEN YATIRIM İÇİN ÖNEMLİ İPUÇLARI

Gültekin, uzun vadeli planlamanın yatırımcılar için önemine vurgu yaparak büyük şehirlerdeki nüfus artışının konut arzını kısıtladığını ve bu durumun fiyatları yükselttiğini belirtti. İstanbul'un kuzeyini özellikle önemli olarak değerlendiren uzman, bu bölgenin gelecekte büyük projelerin yapılabileceği potansiyele sahip olduğunu ve henüz bilinmeyen alanların değerlendirilmesini önerdi.

gayrimenkul

Gültekin, İstanbul'un kuzeyine yatırım yapanların yüzde 300 ila yüzde 500 arasında kar elde edebileceklerini ifade ederek bu düşüncenin birçok yatırım uzmanı tarafından da desteklendiğini belirtti. İstanbul'un kuzeyinin istikrarlı bir gelir kaynağı sağlayabilecek bir bölge olduğunu vurgulayan Gültekin, konut yatırımı için mantıklı bir çözüm olarak bu bölgedeki potansiyel alanların değerlendirilmesini önerdi.

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