O ilde ekmeğe zam değil indirim geldi! Belediye başkanının talimatı fiyatı düşürdü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ) bünyesinde yürüttüğü projede ekmek fiyatlarında indirim uygulamaya başladı. 12 Eylül 2022 tarihinde başlatılan 'HAYDİ' projesi kapsamında, vatandaşların daha uygun fiyatlarla kaliteli ekmek tüketimini teşvik etmek amacıyla adım atıldı.

Proje ile özellikle temel gıda ürünleri arasında önemli bir yere sahip olan ekmek fiyatlarında iyileştirme hedeflendi. Daha önce 5,5 lira olarak belirlenen ekmek fiyatları, 50 kuruşluk bir indirimle 5 liraya düşürüldü. Bu adımın, halkın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla atıldığı ifade edildi.





'HAYDİ' Projesi sorumlusu İbrahim Yılmaz, 56 farklı büfede ekmek satışlarının gerçekleştirildiğini ve bu sayının 70'e çıkarılmasının planlandığını belirtti. Büfelerde sadece ekmek değil, aynı zamanda peynir, yoğurt, yumurta gibi diğer temel gıda ürünlerinin de sunulduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, ekmek fiyatlarında yapılan indirimin, un ve diğer girdi maliyetlerinde yaşanan artışın ardından önce yukarı yönlü revize edilen fiyatların yeniden düşürülmesi şeklinde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca günlük ortalama 27 ila 50 bin arasında değişen ekmek satışlarına dikkat çekerek, büfe sayısının artmasıyla birlikte ekmek satışlarında da bir artış beklendiğini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'HAYDİ' projesiyle hem ekonomik açıdan vatandaşlara destek sağlamayı hem de kaliteli gıda ürünlerine daha erişilebilir bir şekilde ulaşımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında yapılan ekmek fiyatı indirimi de bu hedefler doğrultusunda atılan olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.