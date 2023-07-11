O ilimizden resmen petrol fışkırıyor! Açıklanmasına ramak kaldı: Petrol müjdesi geliyor...

Kato'da bulunan petrol keşfi sonrasında bir ilimizde daha benzer bir müjde alınması yakın zamanda gerçekleşebilir. Cudi ve Kato'da yaşanan petrol keşiflerinin ardından yeni bir bomba daha patlama noktasında. Detaylar ise şu şekilde...





KATO'DA BULUNAN PETROL

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın Kato Dağı hakkında yazdığı dikkat çekici makale, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yeni bir projeye başladığını ortaya koydu. Kato Dağı'ndaki petrol rezervlerine yönelik çalışmalara hız verilmiş ve sondaj faaliyetlerine başlanmıştı. TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in ifadelerine göre, Kato Dağı'nın petrol rezervi Cudi Dağı ve Gabar Dağı'ndan çok daha fazla olduğu belirtiliyor. Sürdürülen çalışmalarda 3 bin metre derinlikte petrol denizine ulaşma hedefleniyor. Bu keşiften sonra TPAO, başka bir ilimizde daha harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte diğer ayrıntılar...





TPAO'nun yeni projesi, bölgedeki ham petrol rezervlerinin ve miktarlarının belirlenmesini amaçlıyor. Yakın bir zamanda ilk sondajın gerçekleştirilerek araştırmalara başlanması planlanıyor. Enerji Günlüğü sitesinde yer alan habere göre, TPAO, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi sınırları içinde Varınca-18 adlı tespit kuyusunu açarak petrol aramalarına başlayacak. Batman Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan bu projede, 50 bin metrekarelik bir alanda tespit kuyusu açılacak ve sadece petrol kaynağı tespiti yapılacak.

Bu projenin bedeli 9 milyon lira olup, sadece petrol kaynağının tespit edilmesi amacını taşıyor. TPAO'nun bu girişimi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve ekonomik kalkınması açısından büyük öneme sahip. Petrol rezervlerinin keşfedilmesi ve kullanıma geçirilmesi, ülkenin enerji sektöründe büyük bir potansiyele sahip olmasını sağlayabilir.

Türkiye'nin petrol arama ve üretim faaliyetlerindeki bu yeni adımları, enerji sektöründe büyük bir heyecan yaratmış durumda. Kato Dağı'ndaki keşfin ardından başlayan çalışmalar, enerji sektöründe yeni bir patlama yaşanabileceği beklentisini artırmış durumda. Önümüzdeki dönemde bu projelerin sonuçları ve Türkiye'nin enerji potansiyeli hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceğiz.