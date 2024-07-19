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O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

Kamu bankası Ziraat yeni bir açıklama yaptı! SMS ile bildirilen müjdeli haberde Ziraat Bankkart kullanıcılarına tam 8500 liraya varan Bankkart Lira iadesi yapılacağını açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 19.07.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 10:40
O kamu bankası müşterilerine SMS ile bildirildi! Para iadenizi almak için acele edin

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel yeni bir kampanya duyurdu. Banka, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile Bankkart kullanıcılarına 8500 TL’ye kadar Bankkart Lira hediye ediyor. Kampanyanın tüm detayları ve katılım koşulları açıklandı. 

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine konaklama sektöründe geçerli olacak bu özel kampanya ile büyük avantajlar sunuyor. Fulltrip üzerinden yapılan otel ve tur alışverişlerinde, belirli harcama limitlerine ulaşan Bankkart kullanıcıları, harcamalarının karşılığında Bankkart Lira kazanacaklar. Kazanılacak olan miktarlar ise şöyle olacak:

  • 25.000 TL – 49.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 2.500 TL Bankkart Lira
  • 50.000 TL – 99.999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerde 5.000 TL Bankkart Lira
  • 100.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 8.500 TL Bankkart Lira

Kampanyaya katılım şartları neler? 

ziraat kampanya

Kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahipleri, Bankkart Mobil uygulamasından, bankkart.com.tr adresinden veya FULLTRIPO yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanyaya katılım sağlayabilirler. Kampanyadan faydalanmak için bazı önemli koşullar bulunmaktadır. Bu özel kampanya, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. O tarihler arasında sağlanması gereken koşullar ise şöyle olacak. 

  • Kampanyaya yalnızca asıl kart sahipleri katılabilir.
  • Alışverişlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması gerekmektedir.
  • Kazanılan Bankkart Liralar, 8 Ağustos 2024 tarihinde yüklenecek ve 10 Eylül 2024 tarihine kadar kullanılmak zorunda olacak. Yani sonraki bir tarihe devredilemeyecek. 
  • Kampanya müşteri bazında olup, bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez ve en fazla 8.500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Kampanyadan yararlanılan işlemin kampanya sonrasında iptal/iade edilmesi durumunda verilen Bankkart Liralar geri alınır. Ayrıca, kazanılan Bankkart Liralar Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartları için sunulan Katlanan Bankkart Lira özelliği kapsamında kullanılamaz. Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilemektedir. 

Bankkart ile yapılan alışverişlerinizin ödemesini hesap kesim tarihine kadar kazandığınız Bankkart Liralar ile gerçekleştirebilirsiniz. Kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir. 

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