O kişiler başvurusuz 500'er TL destek alacak! Dikkat, sizin de hakkınız olabilir!

İhtiyaç sahibi insanların maddi anlamda desteklenebilmesi için ödemeler devam ediyor. Peki 500 TL destek şartları nedir? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 500 TL DESTEK

Asgari ücretli milyonlarca vatandaşa destekler arttı. Asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında asgari ücret desteği de yükseldi. Zam öncesinde 400 TL olarak uygulanan destek 500 TL'ye çıktı. Özel sektör çalışanlarına sağlanan asgari ücret desteği Temmuz ayından Aralık ayına kadar uygulanıyor.





Vatandaşların özel olarak SGK başvurusu yapmaları gerekmiyor. Destek iş verenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Emekliye ayrıldıktan sonra çalışanlar ve çırak, stajyer gibi çalışanlar desteklerden faydalanamıyor. İlk kez SGK iş yeri dosyası açtıranlar için prime esas kazanç miktarlarına bakılmaksızın bütün sigortalıların prim ödeme gün sayıları 16.66 TL ile çarpılarak asgari ücret desteği alıyor. Destekler nakit olarak verilmiyor ve iş verenin ödediği miktar üzerinden sağlanıyor. Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigorta yapan, SGK prim borcu, idari para cezası, gecikme zammı olan iş verenler destekten faydalanamıyor.