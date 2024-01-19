O meslekleri yapanlar işsiz kalmıyor! En çok talep gören 10 meslek

Bu sektördeki insanlar işsiz kalmıyor! Tüm detaylar haberimizde.

O meslekleri yapanlar işsiz kalmıyor! En çok talep gören 10 meslek
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EN ÇOK ARANAN PERSONEL

İŞKUR Ocak ve Aralık 2023 dönemi verilerine göre toplam 1 milyon 237 bin 26 kişi iş sahibi oldu. Verilere göre sanayi sektöründe imalat alanı, özel güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve uzmanı, turizm ve otelcilik elemanı mesleğine sahip adaylar en çok iş bulan kategoriler oldu. 

en çok iş bulan meslekler

Belirlenen dönemde 464 bin 138 kadın, 457 bin 724 genç, 35 bin 177 engelli birey, 251 bin 852 yükseköğrenim mezunu iş buldu. Aynı zamanda İŞKUR açık iş sayısı bu dönemde 209 bin 645 oldu ve 2 milyon 677 bin 6 açık iş ilanı yayımlandı. Açık iş ilanlarının yüzde 98.9 oranı özel sektörden geldi ve en fazla imalat sanayi sektöründe personel arandı. 

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