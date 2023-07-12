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  3. O sigara grubu da zamdan nasibini aldı! En ucuzu 42 TL'ye fırladı: İşte zamlı sigara fiyatları

O sigara grubu da zamdan nasibini aldı! En ucuzu 42 TL'ye fırladı: İşte zamlı sigara fiyatları

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O sigara grubu da zamdan nasibini aldı! En ucuzu 42 TL'ye fırladı: İşte zamlı sigara fiyatları
Vergilere gelen zamlar sonrasında sigara fiyatlarında artışa gidildi. Son dönemlerde en çok zamdan nasibini alan tütün ürünleri olurken o grup sigaranın fiyatı alıp başını gitti. İşte yeni sigara fiyatları haberimizde yer almaktadır.

Sigara içenlere kötü haber geldi. Gelen zamların netleşmesiyle beraber Philips Morris grubuna dev zam yapıldı. Temmuz ayında maaşlara gelen zamların yanı sıra ülkeyi adeta bir zam fırtınası sardı. Market ürünlerinden tutun her şeye peş peşe zam yapıldı.

SİGARA FİYATLARI 5 TL ARTTI

Sigaraya gelen zamlar sonrasında kullanıcılar araştırmaya başladı. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları merak konusu olurken Philip Morris sigara grubu tarafından güncel fiyat listesi yayınlandı. Sigaraya gelen 5 TL'lik zam sonrasında Türkiye Tekel Bayiler Birliği Başkanı Özgür Aybaş, maaşlarla beraber sigara fiyatlarına bir zam daha geleceğini belirtti. 

sigaraya 5 tl zam

Ekonomi
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