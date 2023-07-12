O sigara grubu da zamdan nasibini aldı! En ucuzu 42 TL'ye fırladı: İşte zamlı sigara fiyatları

Vergilere gelen zamlar sonrasında sigara fiyatlarında artışa gidildi. Son dönemlerde en çok zamdan nasibini alan tütün ürünleri olurken o grup sigaranın fiyatı alıp başını gitti. İşte yeni sigara fiyatları haberimizde yer almaktadır.