O tarihe kadar altın alanların altını yavrulayacak! Uzman isim çok kazanmanın anahtarını verdi!

Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarına dair yaptığı kritik yorumlarla ilgi çekiyor. Ufak çaplı bir düşüş öngördüğü altın onsunda, tahmininin gerçekleşmediğini belirten Kolçak, şu anda altının 1980 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Dünkü değerinin ise 1970 dolar olduğunu ve sadece 10 dolarlık bir artış yaşandığını belirten Kolçak, bu artışın büyük bir yükseliş olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi. Altının mevcut seviyesinin hoş bir konumda olduğunu vurgulayan Kolçak, yatırımcıların altın fiyatlarındaki değişimleri dikkatle takip etmeleri gerektiğini ve altın işlemleri yapacak olanların yakın gelecekte yapacakları hareketleri iyi düşünmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekonomist Hatice Kolçak'ın öngörüleri ve yorumları, altın piyasasında faaliyet gösterenler için önemli bir referans teşkil ediyor. Altın, ekonomik belirsizliklerde ve yatırımcıların güvenli liman arayışlarında tercih edilen önemli bir kıymetli maden olduğundan, piyasada meydana gelen değişimler ve uzmanların yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hatice Kolçak'ın analizleri, altın alım-satım kararları verirken dikkate alınacak değerli bir kaynaktır ve piyasadaki dalgalanmalara karşı bilinçli adımlar atmak için yatırımcılara rehberlik edebilir.

Uzun vadeli düşünen altın yatırımcıları için ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarının yukarı yönlü beklentilerini paylaştı. Altın alımını düşünen yatırımcılar için uzun vadeli tutma stratejisinin doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Kolçak, pozisyonlarını alıp beklemeye geçilmesini önerdi. Doların henüz hızlanmadığını ifade eden Kolçak, ons altının Ağustos ayı boyunca gelecek verilere tepki vereceğini vurguladı ve şu anki seviyesinin sağlam bir konumda olduğunu dile getirdi.

Kolçak, ons altının 1950 doların üzerinde kaldığı sürece orta vadeli bir sorun gözükmediğini söyledi. Ancak Ağustos ayında 2 bin dolar seviyesine ulaşmayı ummanın pek mümkün görünmediğini belirtti ve asıl yükselişin yılın son çeyreğinde gerçekleşmesinin olası olduğunu ifade etti.

Morgan Stanley'in altınla ilgili tahminlerine de değinen Kolçak, 2024 yılı için altının yeni zirveler oluşturabileceğini belirtti. Faiz oranlarının 2024'te düşürülmeye başlanmasının beklendiğini vurgulayan Kolçak, bu durumun ons altının önünü açacağını ve yeni zirvelere çıkabileceğini ifade etti.

Altın yatırımcıları için her türlü duraklamanın ve fırsatların bulunduğunu belirten Hatice Kolçak, yavaş yavaş biriktirme stratejisi ve eldeki altınları muhafaza etmenin önemini vurguladı. Altın, ekonomik belirsizliklerde güvenli liman olarak tercih edilen bir yatırım aracı olduğu için yatırımcılar fiyatların dalgalanmalarını ve uzmanların yorumlarını dikkatle takip ederek bilinçli adımlar atmalıdır.

Sonuç olarak, ekonomist Hatice Kolçak, uzun vadeli düşünen altın yatırımcıları için altın fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesini beklediğini belirtiyor. Ons altında ufak çaplı düşüşler olabileceğini ancak şu anki seviyenin sağlam bir konumda olduğunu ifade ediyor. Ağustos ayında 2 bin dolar seviyesine ulaşmayı ummak için pek mümkün görünmediğini vurgulayan Kolçak, asıl yükselişin yılın son çeyreğinde gerçekleşmesinin olası olduğunu düşünüyor. Morgan Stanley'in altınla ilgili tahminlerine değinerek, 2024 yılında altının yeni zirvelere ulaşabileceğini belirtiyor. Faiz oranlarının 2024'te düşürülmeye başlanması durumunda ons altının önünün açılacağını ve yükselişin olabileceğini ifade ediyor.