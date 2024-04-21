O tarihten önce depoları fulleyin! Akaryakıta okkalı zam yola çıktı

İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilimden dolayı brent petrol fiyatları oldukça etkilemiştir. Savaş durumuna dönüştüğü takdirde akaryakıt fiyatlarının daha da zamlanacağının düşünülmesi vatandaşı olumsuz olarak etkilemeyi başardı. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?

Dolar kurunda yaşanan belirsizliklerden olayı akaryakıt fiyatları da etkilenmeye başladı. Özellikle Ortadoğu'da yaşanan gerilim akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL olacak?

Geçen hafta son iş gününde 90 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatı ekonomik büyüme verisiyle birleşerek değişiklik gösterdi. Bu durumun da akaryakıt fiyatlarını etkileyeceği belirlendi.

Benzin ve Motorine Zam Yapılacak Mı?

Ortadoğu'da yaşanan gerilim hemen her piyasayı etkiledi. Etkilediği alanlardan biri de petrol oldu. Petrolün giderek artış göstermesi sebebiyle araç sahipleri olumsuz olarak etkilenmeyi başardı. Konuyla alakalı da açıklama yapan akaryakıt temsilcileri benzin ve motorine dev zam yapılacağını duyurdu. Yapılacak olan zammın ne kadar olacağı da merak edilmeye başlandı. Bu bakımdan güncel akaryakıt fiyatları merak içerisinde araştırılmaktadır. İşte, fiyatlar...





İstanbul'da benzin fiyatı 43,57 TL,

Motorin fiyatı 42,15 TL,

LPG fiyatı 22,47 TL,

Ankara'da benzin fiyatı 44,33 TL,

Motorin fiyatı 43,01 TL,

LPG fiyatı 22,37 TL,

İzmir'de benzin fiyatı 44,61 TL,

Motorin fiyatı 43,23 TL,

LPG fiyatı 22,01 TL olmaktadır.