O tarihten önce ödeme yaptıysanız dikkat! Tüm paranızı geri alabilirsiniz

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararla beraber salgın döneminde verilen idari para cezalarının iade edilmemesine yönelik olan hükmün iptal edilerek 9 Kasım 2022'den önce ödenen idari para cezalarının tekrar iadesinin yapılacağı belirtildi. İadeler hakkında merak edilenler...

PTT üzerinden yapılmış olması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden ya da doğrudan/posta yoluyla ödemenin yapıldığı vergi dairesine veya diğer vergi daireleri aracılığıyla iadeler yapılacaktır. Pandemi sürecinde toplam 321 bin 380 kişiye kesilen cezalara ilişkin ödemelerin iadesi yaklaşık 309 milyon TL'ye ulaşıyor.

Sokağa çıkma yasağı ve maske takmama kuralına uymama nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye toplamda 3 milyar TL para cezası kesildi. Fakat dört kişiden biri cezasını öderken 1 milyon 67 bin 485 kişi ise ödemediği cezaların toplamı 2,7 milyar liralık cezalar silindi.





İadeler için öncelikle başvuru yapılarak ödeme makbuzlarını ya da dekontların ibrazı gerekiyor. Bununla beraber başvuru formunu doldurarak isim, soyisim, TC kimlik numarası, adres ve telefon bilgileri yazılarak başvuru yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi sonrasında onaylanan kişilerin iadeleri yapılır.