O ülke göçmenlere kapılarını açtı! Milyonlarca kişi başvuruya koştu: Türkiye'ye ayrıcalık tanındı

Ülkemizde vize krizi devam ederken, dünyanın yaşam standartları en yüksek ülkelerinden birisi olan Kanada, işgücü açığı krizini hafifletmek, nüfusu dengede tutabilmek için kapılarını göçe açmıştır.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı olarak görev yapan Sean Fraser, Kanada'nın 2023'te 465.000, 2024'te 485.000 ve 2025'te 500.000 olmak üzere toplamda 1 milyon 450 bin göçmen kabul edeceklerini bildirdi. Ayrıca oraya gidenler Kanada hükümetinden üç yıllık oturma ve aynı zamanda da çalışma izni alıyor.

Söz konusu projenin devam etmesi halinde nüfusunun yüzde 4 artması beklenen Kanada'da Türkiye ve Suriye de proje için öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Vize danışmanlığı firmasının kurucusu Mertkan Durgut, başvuru sahipleri için yol haritası yayınladı.





“VİZE BAŞVURULARININ OLUMLU DAĞILIM ORANI YÜZDE 95 OLDU”

Mertkan Durgut, “Kanada vize başvuruları istatistiksel olarak pozitif bir dağılım ile bugüne kadar %95'e ulaştı. Elbetteki, söz konusu vizeyi alabilmek karmaşık bir süreci içeriyor ve vatandaşların doğru bilgilerle kararlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Başvuru sahibi öncelikle kendisine en uygun vize türünü seçmelidir. Başvuru formu doldurulmalı, pasaport, fotoğraf ile birlikte Kanada Büyükelçiliği tarafından istenen diğer tüm belgeler sunulmalıdır. Bu aşamada vize danışmanı önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Mertcan Durgut, vize başvuru sahiplerinin 10 yıl içerisinde pasaportlarını almaları gerektiğini vurgulayarak, “Başvuru sahiplerinin Kanada Büyükelçiliği'ne şahsen gitmelerine gerek yoktur ve yetkili bir danışman bu işlemi yapabilir. Tüm adımlar başarılı bir şekilde tamamlanırsa randevu alınması şartıyla başvuru kabul edilir. Asıl bekleyiş ise bu kapsamda başlıyor. Çünkü bu süreç haftalar alabilir." dedi.