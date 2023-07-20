O yaşın altındakilere ÖTV desteği yolda! Araba almak isteyenler bu fırsatı kaçırırsa pişman olacak: ÖTV muafiyetli fiyat listesi açığa çıktı!

Son yıllarda arabalara gelen zamlar sebebiyle araba almak için birikim yapmak zorlaştı. Bundan dolayı araç almak isteyenler için araç satın almak oldukça zorlu bir süreç olmuş ve bunun sonucunda da araç satın almak imkânsız hale gelmiştir. İşte size bir daha bulunmayacak bir imkân sunuluyor. Detaylar haberimizde…







BU KADARI BİR DAHA YAPILMAZ! 18-57 YAŞ İÇİN ÖTV DESTEĞİ! KİA, FİAT, VOLKSWAGEN, RENAULT, DACİA, PEUGEOT ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLAR

Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen vatandaşlara birçok otomobil markası, hükümetin tarafından sağlanan ÖTV'den muaf fiyat listelerini sunuyor.

18-57 YAŞ İÇİN ÖTV DESTEĞİ! KİA, FİAT, VOLKSWAGEN, RENAULT, DACİA, PEUGEOT ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLAR! BU KADARI BİR DAHA YAPILMAZ

Sıfır kilometre araç almak isterseniz yine devletin sunduğu ÖTV muafiyet seçenekleri geçerli olacaktır. Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile birçok otomobil markası ÖTV'den muaf fiyat listeleri yayınladı.

ÖTV MUAFİYETLİ FİYAT LİSTELERİ

Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Volkswagen, Kia, Hyundai, Peugeot ve Seat gibi otomobil markaları ÖTV'siz fiyat listeleri sunuyor.

Fiat markası ÖTV muafiyetinden Egea sedan ailesinin tamamı, Egea Cross Lounge Pack hariç tüm modeller, Lounge Pack hariç Egea Hatchback modelleri ve 1.6 Multijet dizel motorlu Lounge Pack hariç Egea Station Wagon modelleri için ÖTV muafiyetinden yararlanmaktadır.

Toyota'da ise manuel şanzımanlı modeller Corolla 1.5 Vision, Vision MDS, Dream ve Yaris 1.0 Vision modelleri ÖTV muafiyetine tabidir.

ÖTV muafiyetinden tüm Renault Clio modelleri ve tüm Yeni Talian modelleri yararlanabilmekte olup, Mégane sedan otomatik modelleri JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe ve Joy 1.3 TCe de ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir.

Dacia markası altında tüm Sanders ve Sandero Stepway ekipmanları, Dusters Comfort 1.0 Turbo 90 HP 4X2, Comfort ECO-G Turbo 100 HP 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 HP EDC 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 HP 4x4, Comfort 1.5 Blue dCi 115 HP 4x2 donanım paketleri ÖTV muafiyeti ile sunulmaktadır. Ayrıca Lodgy's Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 kişilik E6D Komple Donanım Paketi de ÖTV muafiyetinden yararlanmaktadır.

Style donanım ve yalnızca Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Ölçü donanım hariç tüm Volkswagen Polo modelleri ÖTV muafiyetiyle satın alınabilir.

KIA markası altında tüm Picanto ve Rio modelleri ÖTV muafiyetinden yararlanırken, Elegance Comfort ve Prestige paketleri dışındaki Stonic modelleri de ÖTV muafiyetinden yararlanmaktadır.

i10 ve i20'nin tüm sürümleri, Hyundai'den tüketim vergisiz olarak satın alınabilir. Ayrıca Elantra'nın 1.6 MPI 123hp Style manuel şanzımanı, Bayon'un 1.4 MPI 100hp Jump, Style, Elite ve 1.0 T-GDI 100hp Style paketleri ve 1.0 Kona T-GDI 120 PS Style modelleri de ÖTV'den muaftır.

Peugeot 208 Active, Prime, Prime Automatic ve Prime Selection Automatic modelleri de ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir.

Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için birçok otomobil markası, devlet tarafından sağlanan ÖTV'den muaf fiyat listeleri sunuyor. Fiat, Toyota, Renault, Dacia, Volkswagen, Kia, Hyundai, Peugeot ve Seat gibi markalar ÖTV muafiyeti ile çeşitli model satın alma imkanı sunuyor. Bu seçeneklerden yararlanmak isterseniz ilgili markalar için ÖTV muaf fiyat listesine başvurabilir ve size sunulan alternatifler arasından size ve bütçenize en uygun olanını seçebilirsiniz.