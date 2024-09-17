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Oba Makarnacılık'tan 400 Milyon Liralık Pay Geri Alım Programı

Oba Makarnacılık, Adapazarı'ndaki yangın sonrası 400 milyon lira değerinde pay geri alım programı başlattı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:14
Oba Makarnacılık'tan 400 Milyon Liralık Pay Geri Alım Programı

Oba Makarnacılık'tan Geri Alım Hamlesi

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, şirket iç kaynaklarını kullanarak 400 milyon liralık bir pay geri alım programı başlattığını duyurdu.

Yangın Sonrası Alınan Önlem

Dün Adapazarı'ndaki fabrikasında çıkan yangın sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bir açıklama yapan şirket, geri alım programının amacının yangın felaketi nedeniyle şirket hisselerinde oluşabilecek değer kaybını önlemek ve pay sahiplerini korumak olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Kararları

Açıklamada, Yönetim Kurulu'nun, geri alım için ayrılan fonun 400 milyon lira olarak belirlenmesine ve geri alınabilecek pay sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin %2,09'unu temsil eden 10 milyon lira nominal değerde 10 milyon adet pay olarak sınırlanmasına karar verildiği ifade edildi.

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