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Ocak Ayında Güven Endeksi Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektöründe Yükseldi

Türkiye'de ocak ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:17
Ocak Ayında Güven Endeksi Hizmet, Perakende ve İnşaat Sektöründe Yükseldi

Ocak Ayında Yükselen Güven Endeksleri

Güven endeksi, ocak ayı itibariyle hizmet sektöründe yüzde 2,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin güven endekslerini açıkladı.

Hizmet Sektörü Verileri

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe aylık bazda yüzde 2,5 artışla 116,5 seviyesine ulaştı. Son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,7, hizmetlere olan talep yüzde 2,8 ve gelecek 3 aylık dönemdeki talep beklentisi ise yüzde 2,1 yükseldi.

Perakende Ticaret Sektöründe Durum

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi ise yüzde 1,4 artarak 114,5 değerini aldı. Son 3 aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 2,7 artarken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4 yükseldi. Ancak, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisinde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

İnşaat Sektöründeki Gelişmeler

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 8,7 yükseldi. Ancak gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,3 düşüş gösterdi.

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