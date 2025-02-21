Ocakta Türkiye'de 11.202 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Türkiye'de Ocak Ayında Şirket Kuruluşları

Türkiye'de, ocak ayında toplam 11.202 şirket ve kooperatif kuruldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan verilere göre, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %2,1 artış gösterdi. Ancak, bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısında %12,8 bir düşüş gözlemlendi.

Kapanan Şirket Sayısında Belirgin Azalma

Ocak ayında kapanan şirket sayısındaki değişim de dikkat çekti. Kapanan şirketlerin sayısı %74,1, kooperatiflerin %79 ve gerçek kişi ticari işletmelerinin %19,9 oranında azaldığı belirlendi.

Kurulum Sektörleri ve Coğrafi Dağılım

Ocak ayı boyunca kurulan şirket ve kooperatiflerin %88,2'sini limited şirketler oluşturdu. İstanbul, %35,9 ile en fazla şirketin kurulduğu il oldu. Başkent Ankara'da bu oran %11,1, İzmir'de ise %6,3 olarak kaydedildi.

Kurulan şirketlerin sektörlerine baktığımızda, 3.583'ü ticaret, 1.568'i imalat ve 1.332'si inşaat sektöründe yer alabildi. Gerçek kişi ticari işletmeleri arasında ise, 547'si inşaat, 534'ü toptan ve perakende ticaret faaliyetlerine başladı.

Yabancı Ortaklı Şirketler Artış Gösterdi

Ocak ayında kurulan 537 yabancı ortak sermayeli şirketin 26'sı İran, 22'si ise Almanya ortaklı olarak faaliyet göstermeye başladı. Bu şirketlerin %77,5'ini yabancı sermaye oluşturdu.

Ayrıca, bu şirketlerin 73'ü anonim, 464'ü ise limited şirket statüsünde kuruldu. Yabancı sermayeli şirketler arasında en fazla kurulum, uzmanlaşmamış toptan ticaret (60), bilgisayar programlama (30) ve işletme danışmanlığı (27) alanlarında gerçekleşti.