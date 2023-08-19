Ödeme kolaylığı kapıda! TOKİ duyurdu: O illerde arsa satışları başlıyor!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), sunduğu avantajlarla dikkat çeken arsa satışlarını gündeme getiriyor. Belirtilen arsalar, alıcılarına 48 aylık vade seçeneği sunarak ödemelerini esnek bir süreçte gerçekleştirme fırsatı tanıyor. Ayrıca, arsaların KDV muafiyeti, dezavantajlı konumda olan alıcılar için cazip bir teklif olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen bu arsa satışları, inşaat sektörüne canlılık getirirken, TOKİ'nin yeni projeleri için de finansal kaynak sağlamayı amaçlıyor. Özellikle hızla artan konut ihtiyacı karşısında, TOKİ'nin arsa satışlarının talebe etkili bir yanıt sunması bekleniyor.

31 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞECEK





Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 11 farklı ilde bulunan toplam 69 arsanın açık artırma ile satışa sunulacağını ilan etti. Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ illerindeki arsaların satış müzayedesi, 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.



Bu ilanın temel amacı, TOKİ'nin elindeki arsaları değerlendirmek ve konut ihtiyacını karşılamak adına yeni projeler geliştirmektir. İlgilenenler, açık artırmaya katılarak bu arsaları satın alma fırsatını yakalayabilirler.

ÇEVRİMİÇİ OLARAK TEKLİF VEREBİLİRSİNİZ





TOKİ, 11 farklı ilde bulunan 69 arsayı 31 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesisleri ve plansız alanlar için %35 peşinat ve 48 ay vade seçeneği sunulacak. Müzayede, TOKİ'nin Ankara Çankaya Bilkent'teki Merkez Binası ile İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden de teklif verme imkanı bulunacak.



Konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalar için %35 peşinat ve 48 ay vadeli seçenek sunulacak. Ek olarak, arsalar KDV'den muafiyet sağlanarak satışa sunulacak.

Satışa sunulan arsalar arasında, Ankara'da konut, Antalya'da turizm tesisi, Çanakkale'de plansız alanlar, Diyarbakır'da ticaret, İzmir'de sanayi tesisi, Kayseri'de konut ve Tekirdağ'da lojistik tesisi bulunuyor.

Daha fazla detay için TOKİ'nin resmi web sitesi olan www.toki.gov.tr ve "emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden veya 0 212 608 15 00 numaralı telefondan bilgi alınabilir.