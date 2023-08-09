Ödemeden haberi olmayan üzülecek! Başvuranlara 4.200 TL hane başı destek veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ağustos-Aralık dönemi için güncel sosyal yardım ödemeleri hakkında önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, son dakika bir açıklama yaparak ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ödeme detaylarını duyurdu. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte yeni başvuranlara 4.200 TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Devlet desteklerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-devlet platformu üzerinden veya Aile Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. TC kimlik numarası ile destek almak isteyenler, başvurularını hemen tamamlamaları gerektiğini belirtildi.

Aile Bakanlığı, Temmuz ayında gerçekleştirdiği sosyal yardım zammının ardından yeni başvuru sürecini başlattı. Başvuru yapan vatandaşlara, Aile Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemesi sağlanacak. Sosyal yardım veya destek almak isteyen bireyler, T.C. kimlik numaralarıyla e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, sosyal yardım ve destek ödemelerine zam yapıldığını duyurdu. Engelli maaşı, evde bakım maaşı, yaşlılık aylığı gibi sosyal yardım ödemeleri bu ay zamlı olarak hesaplara aktarılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden başvuru yapanlar, ödemelerini Ziraat Bankası hesaplarından veya PTT'den alabilecekler. Aile Bakanlığı'nın son dakika sosyal yardım fırsatları ve ayrıntılarını içeren haberimizde yer alıyor.





E-Devlet Üzerinden Başvuranlara 4.200 TL Sosyal Yardım Ödemesi

Aile Bakanlığı, son dakika açıklamasıyla milyonlarca aileye sevindirici haberleri duyurdu. Temmuz ayı itibariyle sosyal yardım ödemelerine zam yapıldı. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yardım almak isteyen vatandaşlar için yeni ödeme miktarlarını paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım ödemelerine memur maaş katsayısına paralel olarak %17,55 oranında artış yapıldı.

PTT veya T.C. Kimlik Numarası ile Ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan tüm sosyal yardım ödemeleri PTT veya Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştiriliyor. TC kimlik numarasıyla ödeme almak isteyen hak sahipleri, başvurularını e-devlet üzerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yaparak sosyal yardım ödemesi almaya hak kazanıyor. TC kimlik numaranız ve şifrenizle e-devlet'e giriş yaparak istenen başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurarak onaylayabilirsiniz. Başvuru sorgulama işlemlerini de yine e-devlet aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında ödemeleriniz en geç 15 Ağustos'ta hesaplarınıza yatırılacaktır.