Ödememek için inatlaşan yandı! Yapmayan arabasını kıpırdatamayacak

Ek MTV'sini ödemeyen araç sahipleri, araçlarını satamayacaklar. Trafikten çekme, hurdaya ayırma veya yurt dışına çıkarma gibi işlemleri gerçekleştiremeyecekler. Bu durum, ödemelerini yapmayanların araçlarının hareket kabiliyetini büyük ölçüde sınırlayacak ve araçlarını serbestçe kullanamayacaklar.



Araç alım-satım işlemlerinde ise, ek vergiyi kimin ödeyeceği konusu kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. Bu da demek oluyor ki, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gerçekleşecek araç alım-satımlarında, ek vergi ödeme sorumluluğu, yürürlük tarihine göre belirlenecek.

Ek MTV uygulaması, araç sahiplerini vergi yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ederken, aynı zamanda vergi ödemelerini aksatanların araçları üzerinde etkin bir kontrol sağlayacak. Bu düzenleme, trafikteki araçların daha düzenli bir şekilde vergi yükümlülüklerini yerine getirmesini ve mali kaynakların daha etkin kullanılmasını hedeflemektedir.

Bu yeni uygulama, araç sahipleri için ek yükümlülükler getirirken, vergi ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu düzenlemeyle vergi gelirlerinin artırılması ve mali kaynakların daha etkin kullanılması hedeflenmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7456 sayılı yasayla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) tahsiline ilişkin esasları belirlemiştir. Bu düzenlemeye göre, ilgili yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla sicilde kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa tescil edilecek taşıtlar, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacaklar.





Ek MTV, iki taksitte ödenecektir. Birinci taksit ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksit ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenmelidir. Bu şekilde, ek MTV'nin tahsilatı iki eşit taksitte gerçekleştirilecektir.

Ancak, ilgili yasanın yayım tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında sicile ilk defa kayıt edilecek taşıtların ek MTV'si, bu taşıtların normal MTV'siyle birlikte peşin olarak tahsil edilecektir. Yani, bu taşıtların ödemesi peşin olarak tamamlanacaktır.

Bu düzenleme, depremlerin neden olduğu ekonomik kayıpların telafisi amacıyla getirilen ek MTV'nin nasıl uygulanacağına dair açıklıklar getirmektedir. Bu şekilde, araç sahiplerinin ek yükümlülükleri belirlenmiş ve tahsilat süreçleri düzenlenmiştir.

Ek motorlu taşıtlar vergisinin ödenmemesi durumunda, aracın trafikten çekilmesi, hurdaya çıkarılması veya yurt dışına çıkarılması gibi işlemler yapılamayacak. Yani, ek MTV ödenmeden, aracın tescil kaydı kapatılamayacak ve bu tür işlemler gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca, yasanın yayım tarihinden sonra yapılan taşıt satış veya devir işlemleri ek MTV'nin mükellefini değiştirmeyecek. Yani, taşıt sahibi değişse bile ek MTV yükümlülüğü aynı kişide devam edecek.

Ancak, mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde bazı istisnalar yapılacak. Deprem tarihi itibarıyla tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hâle gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar gören ve kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarını kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak. Yani, bu durumdaki araç sahipleri ek MTV ödeme yükümlülüğünden muaf olacaklar. Bu şekilde, deprem nedeniyle zarar gören mükelleflere ek destek sağlanmış olacak.