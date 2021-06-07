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OGM 2080 işçi alımı İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı açık kadrolar ve alım yapılacak iller

OGM tarafından 2080 geçici işçi alımı yapılacak. OGM başvuruları İŞKUR üzerinden belirlenmiş süre içerisinde gerçekleşecek Peki hangi alanlarda alımlar olacak? OGM hangi kadrolara yönelik alımlar gerçekleştirecek? OGM İŞKUR işçi alım tarihleri ne oldu? İşte detaylar...

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:08
OGM 2080 işçi alımı İŞKUR başvuruları ne zaman? İŞKUR OGM personel alımı açık kadrolar ve alım yapılacak iller
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OGM tarafından 2080 personel alımı gerçekleştirilecek.  Gündemde yer alan OGM İŞKUR başvuları pek çok vaanadş tarafından araştırılmaya başlandı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2080 işçinin istihdamı sağlanacak. Peki hangi alanlarda alımlar olacak? OGM hangi kadrolara yönelik alımlar gerçekleştirecek? İşte detaylar...

OGM işçi alımı tarihleri

Resmi Gazete'de yayınlanan detaylara göre Orman Genel Müdürlüğü 2080 işçi alımı başvuruları 14 - 18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR üzerine yapılacabilecek.

Diğer yandan 2080 işçi geçiçi işçi olarak 3 işçi ise daimi olarak kadroya alınacak. Yani bu durumda alınacak toplam işçi sayısı 2083 kişi olacak.

8 bin 252 aday arasında değerlendirme olacak

İŞKUR tarafından belirlenmiş olan genel ve özel şartların bilgileri, açık iş ilanları bölümünde duyurulacak.

Sözlü ve uygulamalı yapılacak olan sınava, kadro sayının 4 katı kadar aday çağrılacaktır. Adaylar, noter eşliğinde olacak olan kuranın sonucua göre belirlenecek.

Kura yeri, tarihi, işe alım ile ilgili tüm bilgilendirmeler, gerekli evraklar ve sınavlara dair tüm bilgilendirmeler Orman Bölge Müdürlüğü'nün sitesinde yer alacak.

Tarım Bakanlığı hangi kadrolarda işçi alımı yapacak?

Tarım ve Orman Bakanlığ tarafından işçi alıma dair duyuru yapıldı fakat kadro ve koşullara dair bilgiler paylaşılmadı. Fakat Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçmiş dönemlerdeki işçi alımlarına bakarsak şöyle bir tablo ortaya çıkabilir;

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı,


Gemici,

Sıhhi Tesisatçı,

Marangoz, Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni,

Güvenlik Görevlisi,

Laboratuvar Temizlik İşçisi,

Kimya Laboratuvarı Görevlisi,

Laborant ,

Temizlik Görevlisi, Sıhhi Tesisatçı,

Otomotiv Elektrikçisi,


Son Güncelleme: 07.06.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
IşçiPersonelOgmOrman Genel Müdürlüğü
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