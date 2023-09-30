Öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar için nasıl başvuru yapılacağı belli oldu

İndirimli cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ilgili yöntem netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu vergisiz cihaz desteği, üniversiteli gençlere yönelik uygulanacak. Destek kapsamında, satış fiyatı 9.500 lirayı aşmayan cep telefonları ve bilgisayarlar için öğrencilere 5.500 liraya kadar cihaz desteği sağlanacak. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden tanımlanacak şifre ile belirlenen fiyat sınırlaması içindeki cep telefonlarından sipariş verebilecek. Yaklaşık 7 milyon öğrencinin yararlanabileceği bu destekle, öğrencilerin teknolojik cihazlara daha erişilebilir bir şekilde sahip olması hedefleniyor. Bu programın etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından izlenecek, öğrencilerin cihazları kullanıp kullanmadığı denetlenecek.





Cep telefonlarında belirlenen 9,500 lira sınırı, Türkiye'de üretim yapan teknoloji şirketlerini ek indirimlere yönlendirecek gibi görünüyor. Bu sınır, markaların 11-12 bin lira aralığında satışa sundukları ürünlerin fiyatlarını 9,500 liranın altına çekerek daha fazla müşteri çekmeyi ve satışları artırmayı amaçlıyor. Özellikle gençlere yönelik sağlanacak bilgisayar desteği ise 5,500 liraya kadar çıkacak. Bu şekilde, teknoloji şirketleri gençlerin teknolojik cihazlara daha kolay erişimini sağlayacak ve eğitimlerine katkıda bulunacak. Cep telefonları ve bilgisayarlar gibi teknolojik ürünlerin daha uygun fiyatlara ulaşılabilir olması, öğrencilerin dijital altyapıya erişimini artırarak eğitimdeki dijitalleşme sürecine de katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bu destekle, satış fiyatı 9,500 lirayı geçmeyen cep telefonları ve 5,500 liraya kadar olan bilgisayarlar öğrencilere vergisiz olarak sunulurken başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve bu kapsamda 7 milyon öğrencinin faydalanabileceği belirtiliyor. Öğrencilere tanımlanan şifre ile internet pazar yerlerinden uygun fiyatlı teknolojik cihazlar sipariş edilebilecek. Bu hamle, yerel teknoloji üreticilerini ürün fiyatlarını düşürmeye ve 9,500 lira sınırına uygun cihazlar sunmaya yönlendirecek gibi görünüyor. Ayrıca, bilgisayar desteği ile gençlerin dijital altyapıya erişimi artırılarak eğitimlerine katkı sağlanacak. Sonuç olarak, bu adım gençlerin teknolojik cihazlara daha kolay ulaşmalarını ve dijitalleşme sürecine daha etkin bir şekilde katılmalarını hedefliyor, aynı zamanda yerli üretimi destekleyerek teknoloji sektörüne ivme kazandırmayı amaçlıyor.