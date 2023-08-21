Öğrencilere vergisiz iPhone müjdesi! iPhone 11-12-13-14 ÖTV'siz fiyatları bayram ettirecek

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerinin vergisiz olarak iPhone 11, 12, 13 ve 14 gibi son model telefonları ve bilgisayarları alabilmesini sağlayacak bir uygulama için talimat verdi. Bu uygulama ile birlikte, öğrencilerin ekonomik olarak daha rahat bir şekilde teknolojiye erişim sağlaması hedefleniyor. Vergisiz olarak sunulan bu telefon ve bilgisayarlar, öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak ve onlara daha fazla imkan sunacak. Bu gelişmeyle birlikte, iPhone 11, 12, 13 ve 14 gibi modelleri almayan kalmayacak ve teknolojiye erişim daha da yaygınlaşacak. Detaylar ve fiyatlar haberimizde yer alıyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik vaatlerin hızla hayata geçirilmesi talimatı, tartışmalara yol açmaya devam ediyor. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma imkanıyla ilgili düzenlemenin kimleri kapsayacağı konusu merak konusu olurken, lisans öğrencilerinin bu avantajdan yararlanabileceği öngörülüyor. Yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerinin ise vergi indiriminden faydalanamayacağı belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taslak çalışmasına odaklanıldığı ve bu çalışmanın ardından ülke genelinde oluşacak maliyetin değerlendirileceği ifade ediliyor. Sosyal medyada yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin düzenlemeden yararlanamamasına tepki gösterilirken, vergi indiriminin kapsamının ilerleyen haftalarda genişlemesi bekleniyor.

Bir toplantıda sektör temsilcileri ve ekonomi yönetimi yetkililerinin katılımıyla gençlere 10GB ücretsiz internet hizmeti ve yükseköğretimdeki öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına vergi muafiyeti sağlanması konusu da tartışıldı. Öneriler arasında vergi muafiyetinin sadece üniversite öğrencilerini kapsaması ve açık öğretim öğrencilerinin dışarıda bırakılması da yer aldı. Bakan Şimşek'in bu öneriye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar alma imkanı sağlayacak uygulama talimatı, gençler arasında heyecan yaratmış durumda. Ancak bu avantajdan yalnızca lisans öğrencilerinin faydalanabileceği belirtiliyor. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise bu uygulamanın dışında kalacaklar.

Özellikle iPhone marka telefonların vergilendirilmesinde ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Habertürk'ün haberine göre, vergisiz iPhone fiyatlarının tahmini şu şekilde:

- iPhone 14 Pro Max 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 28 bin TL olması bekleniyor.

- iPhone 14 Pro 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 26 bin TL olması bekleniyor.

- iPhone 14 Plus 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 22 bin TL olması bekleniyor.

- iPhone 14 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 20 bin TL olması bekleniyor.

- iPhone 13 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 17 bin TL olması bekleniyor.

- iPhone 13 mini 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 16 bin TL olması bekleniyor.

- iPhone 12 128 GB modelinin vergisiz fiyatının yaklaşık 17 bin TL olması bekleniyor.

Bu fiyatlar, vergisiz olarak alınabilecek telefonların tahmini fiyat aralığını göstermektedir. Gençler arasında büyük bir ilgi uyandıran bu uygulama ile birlikte, üniversite öğrencileri daha uygun fiyatlarla son model telefonlara sahip olabilecekler. Detaylar ve diğer modellerin vergisiz fiyatları için resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.

Galaxy S23 128 GB:

Satış fiyatı: ₺24.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺158,10

TRT bandrolü: ₺1.915,70

ÖTV: ₺8.940,00

KDV: ₺4.827,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺15.806,30

Galaxy S23+ 256 GB:

Satış fiyatı: ₺32.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺197,60

TRT bandrolü: ₺2.394,70

ÖTV: ₺11.175,10

KDV: ₺6.034,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺19.757,90

Galaxy S23 Ultra 256 GB:

Satış fiyatı: ₺40.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺237,10

TRT bandrolü: ₺2.873,60

ÖTV: ₺13.410,10

KDV: ₺7.241,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺23.709,50

Galaxy Z Flip 4 128 GB:

Satış fiyatı: ₺29.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺149,80

TRT bandrolü: ₺1.815,40

ÖTV: ₺8.471,80

KDV: ₺4.574,80

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺14.978,50

Galaxy Z Fold 4 256 GB:

Satış fiyatı: ₺49.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺249,60

TRT bandrolü: ₺3.025,60

ÖTV: ₺14.119,70

KDV: ₺7.624,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺24.964,10

Galaxy A73 5G 128 GB:

Satış fiyatı: ₺15.800,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺79,30

TRT bandrolü: ₺960,50

ÖTV: ₺4.482,50

KDV: ₺2.420,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺7.925,10

VERGİSİZ XİAOMİ TELEFON FİYATLARI

Xiaomi 13:

Satış fiyatı: ₺28.599,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺142,70

TRT bandrolü: ₺1.728,90

ÖTV: ₺8.068,40

KDV: ₺4.356,90

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺14.265,20

Xiaomi 13 Pro:

Satış fiyatı: ₺38.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺194,80

TRT bandrolü: ₺2.360,50

ÖTV: ₺11.015,60

KDV: ₺5.948,40

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺19.476,00

Xiaomi 13 Lite:

Satış fiyatı: ₺15.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺79,80

TRT bandrolü: ₺967,70

ÖTV: ₺4.516,00

KDV: ₺2.438,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺19.476,00

VERGİSİZ REDMİ FİYATLARI NE KADAR?

Redmi Note 12:

Satış fiyatı: ₺8.499,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺42,40

TRT bandrolü: ₺513,90

ÖTV: ₺2.398,10

KDV: ₺1.295,00

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺4.239,90

Redmi Note 12 Pro:

Satış fiyatı: ₺10.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺54,90

TRT bandrolü: ₺665,20

ÖTV: ₺3.104,10

KDV: ₺1.676,20

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺5.488,10

Redmi Note 11 Pro:

Satış fiyatı: ₺9.599,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺47,90

TRT bandrolü: ₺581,10

ÖTV: ₺2.711,80

KDV: ₺1.464,40

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺4.794,70

Redmi Note 10 Pro:

Satış fiyatı: ₺9.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺44,80

TRT bandrolü: ₺542,70

ÖTV: ₺2.532,60

KDV: ₺1.367,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺4.477,70

VERGİSİZ POCO AKILLI TELEFON FİYATLARI

POCO F5:

Satış fiyatı: ₺14.699,00

Kültür Bakanlığı payı:₺73,30

TRT bandrolü: ₺888,50

ÖTV: ₺4.146,30

KDV: ₺2.239,00

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺7.330,70

POCO F5 Pro:

Satış fiyatı: ₺18.799,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺93,70

TRT bandrolü: ₺1.135,80

ÖTV: ₺5.300,50

KDV: ₺2.862,30

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺9.371,50

POCO X5 Pro:

Satış fiyatı: ₺12.099,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺60,40

TRT bandrolü: ₺732,40

ÖTV: ₺3.417,90

KDV: ₺1.845,60

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺6.042,90

VERGİSİZ HUAWEİ TELEFON FİYATLARI

Huawei P60 Pro:

Satış fiyatı: ₺36.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺184,70

TRT bandrolü: ₺2.238,00

ÖTV: ₺10.444,10

KDV: ₺5.639,80

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺18.465,50

Huawei Mate X3:

Satış fiyatı: ₺69.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺349,50

TRT bandrolü: ₺4.235,90

ÖTV: ₺19.767,60

KDV: ₺10.674,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺34.949,80

Huawei Mate 50 Pro:

Satış fiyatı: ₺34.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺174,70

TRT bandrolü: ₺2.117,90

ÖTV: ₺9.883,70

KDV: ₺5.337,20

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺17.474,90

Huawei Nova 10 Pro:

Satış fiyatı: ₺17.399,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺87,00

TRT bandrolü: ₺1.054,20

ÖTV: ₺4.919,50

KDV: ₺2.656,50

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺8.697,80

Huawei Nova Y90:

Satış fiyatı: ₺7.999,00

Kültür Bakanlığı payı: ₺39,80

TRT bandrolü: ₺482,70

ÖTV: ₺2.252,40

KDV: ₺1.216,30

Tahmini Vergisiz fiyatı: ₺3.982,40Son zamanlarda cep telefonu fiyatlarındaki artışlar, öğrencilerin bütçelerini zorlayan bir durum haline gelmiştir. Ancak, vergisiz iPhone fiyatlarındaki indirimler, öğrencilere biraz nefes aldırmaktadır. Öğrencilere yönelik vergisiz iPhone fiyatları açıklandı ve beklentilere göre oldukça cazip görünüyor.

Örneğin, iPhone 14 Pro Max 128 GB modelinin vergisiz fiyatının 28 bin TL civarında olması bekleniyor. Aynı şekilde, iPhone 14 128 GB modelinin vergisiz fiyatının 20 bin TL civarında olması tahmin ediliyor. Bu fiyatlar, öğrencilerin daha uygun bir maliyetle iPhone'a sahip olmalarını sağlayacak.

Ancak, fiyatların zam gelmesi durumunda değişebileceği belirtiliyor. Güncel iPhone fiyatları incelendiğinde, iPhone 14 serisi modellerinin fiyatlarında artış olduğu görülüyor. Örneğin, iPhone 14 128 GB modelinin eski fiyatı 35.999 TL iken, yeni fiyatı 37.999 TL olarak güncellenmiştir. Benzer şekilde diğer modellerde de fiyat artışları gözlemlenmektedir.

Öğrenciler için vergisiz fiyatlar, cep telefonu alımında önemli bir faktör olmaktadır. Vergisiz fiyatlarla karşılaştırıldığında, vergilerin cep telefonu fiyatları üzerindeki etkisi oldukça büyük olabilmektedir. Bu nedenle, vergisiz fiyatlar öğrenciler için daha erişilebilir bir seçenek sunmaktadır.

Sonuç olarak, öğrencilere yönelik vergisiz iPhone fiyatları, cep telefonu alımında maliyeti düşürme açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak, fiyatların zam gelmesi durumunda bu rakamların değişebileceği unutulmamalıdır. Öğrencilerin bütçelerini göz önünde bulundurarak, en uygun seçeneği değerlendirmeleri önemlidir.

Cep telefonlarına uygulanan vergiler, fiyatları önemli ölçüde artırabiliyor. Vergilerin cep telefonu fiyatlarına etkisi, ürünün değerine ve vergi oranlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, TRT bandrol ücreti, KDV (Katma Değer Vergisi), ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) gibi vergiler cep telefonu fiyatlarına eklenir ve bu da fiyatların neredeyse iki katına çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, vergisiz fiyatlarla karşılaştırıldığında, vergilerin cep telefonu fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz.