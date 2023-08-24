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Öğrencileri yakından ilgilendiren duyurular yapıldı: KYK yurt ücretleri açıklandı

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Öğrencileri yakından ilgilendiren duyurular yapıldı: KYK yurt ücretleri açıklandı
Tercihlerin açıklanmasının ardından öğrencileri üniversite heyecanı sardı! KYK yurt ücretleri de belli oldu! Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite heyecanı yaşayan adaylar internet üzerinden merakla KYK yurt ücretlerini araştırıyor. Bu senenin ödemeleri belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Üniversite öğrencileri tercih sürecinin sonlanmasının ardından heyecanla kayıt sürecine başladı. Şehir dışında üniversite okumaya gidecek öğrenciler kalmak için en avantajlı yurtları araştırmaya devam ediyor. Bu senenin KYK yurt ücretleri oda tiplerine göre belli oldu. Son açıklamalara göre;

kyk yurt ücretleri belli oldu

-Tip 1 oda 345 TL, depozito ücreti 855 TL

-Tip 2 oda 405 TL, depozito ücreti 1.020 TL

-Tip 3 oda 405 TL, depozito 1.020 TL

-Tip 4 oda 480 TL, depozito 1.110 TL

-Tip 5 oda 510 TL, depozito ücreti 1.200 TL

-Tip 6 oda 570 TL, depozito ücreti 1.365 TL

-Kıbrıs için 750 TL, depozito ücreti 1.620 TL

Ekonomi
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