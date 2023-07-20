Öğrencilerin beklediği haber sonunda geldi! Ucuz iPhone satışları o tarihte başlıyor: Fiyatlar yarıya çekilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğrencilere verilen müjdeli haber sonrası gelişmeler yaşandı. İphone telefonları vergisiz olarak satışa çıkartılırken en son modelleri avantajlı fiyatlarla almak için harekete geçildi. İşte, vergisiz telefon fiyatları...

Apple sitesi üzerinde yer alan İphone modelleri için vergisiz fiyatlar oluşturulurken telefonun vergisiz satışı fiyatı heyecanlandırdı. İphone satışlarıyla ilgili fırsatlar sunulurken vergisiz rakamlar öğrencilerin ilgi odağı oldu. İphone vergisiz satış fiyatları haberimizde. GÜNCEL APPLE FİYATLARI İPHONE 13 iPhone 13 40.677 TL fiyatla satılırken 128 GB versiyonu 22.130 TL'ye düştü. 44.745 TL fiyat da satılan iPhone 13 256 GB'lık versiyonu 26.198 TL'ye kadar düştü. 18.880 TL'ye satılan iPhone 13 512 GB versiyon cihaz 31.574'ye satışa çıktı.

iPHONE 14 48.304 TL'ye satılan iPhone 14 128 GB versiyon 24.717 TL'ye kadar indi. 52.372 TL'ye satılan iPhone 14 256 GB versiyonu 27.816 TL'ye indi. 60.057 TL olan iPhone 14 512 GB versiyonu 33.995 TL'den satılıyor. İPHONE 14 PLUS iPhone 14 plus 53.389 TL'den 27.547 TL'ye iPhone 14 plus 256 GB versiyon 30.638 TL'ye 65.592 TL olan iPhone 14 plus 512 GB versiyonu 36.796 TL'den satılıyor. İPHONE 14 PRO 62.541 TL'den satışı yapılan iPhone 14 pro 128 GB cihaz 32.337 TL'den 256 GB versiyonu 66.009 TL yerine 35.443 TL'den iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL yerine 41.635 TL'ye satılıyor. İPHONE 14 PRO MAX 128 GB versiyon 67.118 TL yerine 33.594 TL'ye 256 GB versiyon 71.185 TL yerine 36.672 TL'ye 512 GB versiyon 79.321 TL'den 42.807 TL'ye 1 TB versiyon 87.457 TL yerine 48.529 TL'ye satılıyor.