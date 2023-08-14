Öğrencilerin yüzü gülecek: 4 bin TL ödeme başvurularını kaçırmayın!

Öğrencilere ilaç gibi gelecek yeni kararlar açıklandı! 4 bin TL maddi destek verilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE 4 BİN TL MADDİ DESTEK

İhtiyaç sahibi olan öğrencilere destek olmak amacıyla verilen yeni karara göre 4 bin TL maddi destek verileceği açıklandı. Özellikle pandemi dönemi sonrasında yaşanan maddi zorlukların önüne bir nebze de olsa geçilmek için ve öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesi için verilen bu karar öğrenciler tarafından da sevinçle karşılandı.





Eğitime devam edebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere düzenli olarak 4 bin TL yardım yapılmaya başlanacak. Öğrenciler hem eğitim masraflarını hem de ihtiyaçlarını verilen yardımlarla karşılayacak. Açıklamalara göre verilecek maddi destekler de öğrencinin aylık gelirine göre değişkenlik gösterecek. Üniversite öğrencilerinin maddi anlamda desteklenmesi için düzenlenen yeni karara göre ihtiyaç sahibi olmadığı tespit edilen öğrenciler yardımdan faydalanamayacak.