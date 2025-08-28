DOLAR
Okul Kıyafeti Alışverişi Giyim Sektörünü Hareketlendirdi

2025-2026 eğitim yılı öncesi okul kıyafeti alışverişi hızlandı; sade modeller talebi artırdı, üreticiler yoğunluğa hazır.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:05
SERHAT TUTAK - Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla hız kazanan okul kıyafeti alışverişi, giyim sektöründe canlılık yarattı.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala veliler ve öğrencilerin okul kıyafeti alışverişi hız kazandı. Okullara yönelik hazırlanan eşofmandan pantolona, tişörtten gömleğe, kravattan çoraba kadar birçok ürün raflarda yerini almaya başladı.

Birçok okulun bu yıl daha sade kıyafetler tercih etmesi, velilerin alışverişini kolaylaştırıyor. Üretim yerleri de artan talebi karşılamak adına çalışmalarını hızlandırdı. Sektör, okulların açılmasına kadar hareketliliğin devam etmesini ve sezonu başarılı şekilde tamamlamayı hedefliyor.

"Kıyafet seçeneğinin fazla olması rekabeti artırıyor"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Hayati Akbaba, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, okul kıyafeti alışverişlerinde son 2 haftadır artış yaşanmaya başladığını söyledi.

Sektör olarak hazırlıklarını önceden tamamladıklarını bildiren Akbaba, alışverişte yaşanan artış hızının, okullar açılıncaya kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı. Akbaba, Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda, okulların artık çok detaylı kıyafetler belirlemediğini anımsatarak, "Bu durum hem sektörün hem de velilerin yüzü güldürdü. Artık daha basit ve sade kıyafetler tercih ediliyor. Böylece hem üretim kısmı rahatlatıyor, hem de velilerin kendi bütçelerine uygun alışveriş yapmaları sağlanmış oluyor. Ayrıca kıyafet seçeneğinin fazla olması nedeniyle piyasada rekabet koşulları oluşuyor."

Akbaba, özellikle düz ve tek renk modellerde satışların arttığına dikkat çekti. Ara kademe grupları olarak isimlendirilen 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik alışverişlerin yoğunlaştığını aktardı.

Akbaba, satışların artacağına dair sinyali geçen hafta aldıklarını belirterek, "Okulların yakın zamanda açılacak olması, sektörümüzü her yıl olduğu gibi bu yıl da hareketlendirdi. Esnafımız bu hareketlilikten oldukça memnun. Tüketicilerimiz, kendi bütçelerine uygun alışverişleri yapmaya başladı. Hatta çoğu veli, alışverişini tamamladı. Hafta sonları, yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu hafta, giderek artan satış ivmesi göreceğiz. Velilerimiz ürünleri, bir daha alışveriş yapmakla uğraşmamak veya kirlendiğinde değiştirmesinin rahat olması adına yedekli alıyor. Bu yıl özellikle polo yaka tişörtlerde ve 'basic' diye nitelendirdiğimiz rahat pantolonlara olan ilgi arttı."

