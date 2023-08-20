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Okul masraflarını düşünenlere güzel haber! Öğrenci ve ailelerin cebini rahatlatacak nakit destek

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Okul masraflarını düşünenlere güzel haber! Öğrenci ve ailelerin cebini rahatlatacak nakit destek
Eğitim öğretim senesi için geri sayım devam ederken bu yardım ilaç gibi geliyor! Her ay 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Öğrencilere yüzleri güldürecek haberler gelmeye başladı. Maddi destekler okullar açılmadan geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE MADDİ DESTEK

Eğitim öğretim senesinin başlamasına sayılı gün kala ülkede yaşanan ekonomik sorunlar da günden güne artmaya başladı. Veliler çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayabileceklerini düşünürken Pamukkale Belediyesi öğrencilerin yüzünü güldürecek çalışmalarına başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim senesinde maddi destek verileceğini ve 2 bin 500 öğrenciye aylık 500 TL ödemenin 8 ay boyunca yapılacağını belirtti. Maddi destekler belediyenin resmi internet sitesi üzerinden 15 Ağustos ve 15 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılacak maddi destekler için talep edilen belgeler şu şekilde;

öğrencilere aylık 500 tl destekler başlıyor

-Eğitim ödemesinden faydalanacak öğrencinin kimliğinin fotokopisi,

-Öğrencinin not ortalamasını, sene kaybı ve disiplin cezası olup olmadığını belirten okul onaylı belgesi

-Başvuru yapan öğrencinin öğrenci belgesi

-Okuyan diğer kardeşler varsa öğrenci belgeleri

-Kendisinin ya da ailesinin eğer varsa yüzde 40 üstü engelli raporu

-Eğer şehit ya da gazi yakınıysa bunu kanıtlayan belge

-Eğer lisanslı sporcuysa bunu kanıtlayan belge

-Kira kontratı ya da ev kredisi ödeme belgesi

-Anne ya da baba esnafsa vergi levhası

-Çalışan ve emekli aile bireyleri için son aya ait maaş bordrosu

-Anne ya da babası ayrı olanların velayet belgesi

Ekonomi
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