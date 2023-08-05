Okula giden çocuğu olan ailelere 1400 TL kırtasiye yardımı! Öğrencilerin kalemi defteri devletten

Yeni eğitim dönemi öncesi, ailelere Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önemli bir destek geldi. Eğitim masraflarının arttığı günümüzde, çocuklu ailelerin yaşadığı zorluklara çözüm olmak amacıyla devlet sosyal yardım programlarını genişletti. E-devlet başvuru ekranı açılarak, 1, 2, 3 veya 4 çocuğu olan ailelere çocuk başına 1300 TL kırtasiye yardımı onaylandı.



YARDIM DETAYLARI





Son yıllarda hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar nedeniyle bazı aileler, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük yaşamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak Aile Bakanlığı, sosyal yardım programları kapsamında kırtasiye yardımı sağlama kararı aldı. SED yardımı olarak bilinen bu program, milyonlarca çocuğun yararlandığı önemli bir destek haline geldi. Özellikle son iki yılda kırtasiye malzemelerine yapılan zamlar, dar gelirli aileleri daha da zor durumda bıraktı. Bu nedenle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çocuklu ailelere eğitim desteği vermesi, büyük bir önem kazanmıştır.

SED yardımı kapsamında verilecek olan 1300 TL'lik kırtasiye yardımı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde başvuru şartlarına bağlı olarak hanelere verilecektir. Bu yardımdan faydalanmak için hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Bu kritere uygun olan aileler, e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yaparak çocuk başına kırtasiye yardımı alabilecektir.

Ödemeler 1, 2, 3 veya 4 çocuğu olan aileler için uygulanacak olup, hak kazanan aileler PTT şubelerinden TC kimlik kartları ile ödemelerini alabileceklerdir.

Bu önemli sosyal yardım programı sayesinde, çocuklu aileler eğitim masraflarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecek ve çocuklarının okul başarısını desteklemek için gerekli kırtasiye malzemelerini temin edebileceklerdir. Devletin bu tür destekleri, toplumun refah düzeyini artırmaya ve eğitim fırsatlarını eşit şekilde sunmaya yönelik önemli adımlardır.