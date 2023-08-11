  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Okula giden çocuğu olan ailelere devletten 3.700 TL yardım! Başvurana maaş gibi ödeniyor

Okula giden çocuğu olan ailelere devletten 3.700 TL yardım! Başvurana maaş gibi ödeniyor

Yayınlanma:
Okula giden çocuğu olan ailelere devletten 3.700 TL yardım! Başvurana maaş gibi ödeniyor
Çocuğunuz okula gidiyorsa devletten bir müjde var! Tam 12 ay boyunca 3750 TL ek yardım alacaksınız! İşte başvuru koşulları...

Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukları okula giden ailelere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin artırılacağını duyuran Bakan Yanık, bu kapsamda çocuklara ayda 3708 TL yardım yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunduğu sosyal hizmetler arasında yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programının amacının çocukların ailelerinden ekonomik nedenlerle ayrılmalarını engellemek olduğunu belirten Bakan Yanık, bu desteklerin çocukların sağlıklı bir şekilde aileleriyle büyümelerini ve geleceğe hazırlanmalarını desteklediğini ifade etti.

sed ödeme

SED ödemelerinin memur maaş zammı oranında artırıldığını belirten Bakan Yanık, bu ay içinde toplam 434.039.508,44 TL'nin ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bu artışla birlikte, çocuğu okula giden ailelere verilen aylık yardım miktarı 3708 TL olarak belirlendi.

Kimlerin SED başvurusu yapabileceği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, maddi sorunlar nedeniyle destek verilmemesi durumunda koruma altına alınan kişilerin, yaş şartını kaybedenlerin, meslek edinme kurslarına veya öğrenim görenlere, doğal afet, hastalık veya kaza sonucu bakmakla yükümlü oldukları kişilere yardım gerekliliği olanların SED başvurusu yapabileceğini belirtti.

2023 yılı için belirlenen SED yardım miktarları ise şu şekildedir:

Okul öncesi çocuklar: 2049,00 TL

İlköğretim çocukları: 3.090,00 TL

Ortaöğretim çocukları: 3.295,00 TL

Eğitim görmeyenler: 2.059,00 TL

Yükseköğrenimde öğrenim görenler: 3.708,00 TL

SED yardımı başvurularının nasıl yapılabileceği konusunda da bilgi veren Bakan Yanık, ailelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine başvurabileceklerini, ayrıca e-devlet üzerinden de ön başvuruları kabul edildiğini, kabul edilen başvuruların ardından gerekli belgelerle birlikte ilgili müdürlüklere başvurmanın gerektiğini açıkladı.

Eğitim ve sosyal destek açısından önemli bir adım olan Sosyal ve Ekonomik Destek programı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bakan Yanık, bu desteklerin çocukların geleceği için önemli birer adım olduğunu vurguladı.

Ekonomi
Ev hanımları evden emekli oluyor! Şartı sağlayanlar 17.160 TL maaşa bağlanacak
Ev hanımları evden emekli oluyor! Şartı sağlayanlar 17.160 TL maaşa bağlanacak
Arabalara kontak kapattıracak zam yolda! Birine 3 birine 4 TL birden cepleri kavuracak
Arabalara kontak kapattıracak zam yolda! Birine 3 birine 4 TL birden cepleri kavuracak
Bankalar emekli promosyonunda çıldırdı! Bu banka 10.000 TL'yi tek seferde ödüyor
Bankalar emekli promosyonunda çıldırdı! Bu banka 10.000 TL'yi tek seferde ödüyor
Uçağa binmek hayallerde kalacak! Yeni zam uçağa ayak bastırmayacak
Uçağa binmek hayallerde kalacak! Yeni zam uçağa ayak bastırmayacak
Krediyi şimdi çek 3 ay sonra ödemeye başla! Kamu bankasından 50.000 TL acil kredi teklifi!
Krediyi şimdi çek 3 ay sonra ödemeye başla! Kamu bankasından 50.000 TL acil kredi teklifi!
3 kamu bankasından dev fırsat! Kredi çekerken faiz derdine son: Hemen başvur sıfır faizli kredinin sahibi ol!
3 kamu bankasından dev fırsat! Kredi çekerken faiz derdine son: Hemen başvur sıfır faizli kredinin sahibi ol!
Başvuran emeklilere can suyu olacak! O banka tek işlem yapana 10.000 TL geri ödemesiz para veriyor
Başvuran emeklilere can suyu olacak! O banka tek işlem yapana 10.000 TL geri ödemesiz para veriyor