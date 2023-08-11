Okula giden çocuğu olan ailelere devletten 3.700 TL yardım! Başvurana maaş gibi ödeniyor

Son dakika bilgisine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukları okula giden ailelere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin artırılacağını duyuran Bakan Yanık, bu kapsamda çocuklara ayda 3708 TL yardım yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunduğu sosyal hizmetler arasında yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programının amacının çocukların ailelerinden ekonomik nedenlerle ayrılmalarını engellemek olduğunu belirten Bakan Yanık, bu desteklerin çocukların sağlıklı bir şekilde aileleriyle büyümelerini ve geleceğe hazırlanmalarını desteklediğini ifade etti.





SED ödemelerinin memur maaş zammı oranında artırıldığını belirten Bakan Yanık, bu ay içinde toplam 434.039.508,44 TL'nin ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bu artışla birlikte, çocuğu okula giden ailelere verilen aylık yardım miktarı 3708 TL olarak belirlendi.

Kimlerin SED başvurusu yapabileceği konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, maddi sorunlar nedeniyle destek verilmemesi durumunda koruma altına alınan kişilerin, yaş şartını kaybedenlerin, meslek edinme kurslarına veya öğrenim görenlere, doğal afet, hastalık veya kaza sonucu bakmakla yükümlü oldukları kişilere yardım gerekliliği olanların SED başvurusu yapabileceğini belirtti.

2023 yılı için belirlenen SED yardım miktarları ise şu şekildedir:

Okul öncesi çocuklar: 2049,00 TL

İlköğretim çocukları: 3.090,00 TL

Ortaöğretim çocukları: 3.295,00 TL

Eğitim görmeyenler: 2.059,00 TL

Yükseköğrenimde öğrenim görenler: 3.708,00 TL

SED yardımı başvurularının nasıl yapılabileceği konusunda da bilgi veren Bakan Yanık, ailelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine başvurabileceklerini, ayrıca e-devlet üzerinden de ön başvuruları kabul edildiğini, kabul edilen başvuruların ardından gerekli belgelerle birlikte ilgili müdürlüklere başvurmanın gerektiğini açıkladı.

Eğitim ve sosyal destek açısından önemli bir adım olan Sosyal ve Ekonomik Destek programı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bakan Yanık, bu desteklerin çocukların geleceği için önemli birer adım olduğunu vurguladı.