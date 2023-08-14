Okullar açılmadan destek müjdesi geldi! Kırtasiye desteklerine başvuru yapmayı kaçıran pişman olur

Öğrencilerin desteklenmesi için destekler sürüyor! Bütün öğrencilere 1.250 TL kırtasiye destekleri başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞLADI

Eğitim öğretim için öğrenciler gün saymaya devam ediyor. En çok araştırılan konular arasında verilecek kırtasiye destekleri yer alıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından yapılan açıklamalara göre Kayseri sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine ilkokul öğrencileri için 750 TL, ortaokul öğrencilerine 1000 TL,





lise öğrencileri için 1.250 TL kırtasiye desteği verilecek. Kırtasiye desteklerinden faydalanmak için başvurular 7 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında belediyenin resmî internet sitesi olan www.kayseri.bel.tr internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurularını oluşturabilecek. Yapılacak desteklerle birlikte 6 bin 277 aileye ve 11 bin 946 öğrenciye yardım edilmesi planlanıyor. Diğer desteklerle ilgili de belediyenin resmî internet sitesi üzerinden duyuru yapılıyor.