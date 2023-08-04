Okullar açılmadan öğrencilere müjde geldi! Telefon almak isteyen bu listeye bakmadan çıkmasın! Öğrenciye algısız vergisiz telefon
Seçim öncesi vaatler verilirken özellikle öğrencilere vergisiz telefon verileceği müjdesi heyecanlandırdı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olacak şekilde İphone fiyatlarının vergisiz halinden satışlar yapılacak. Vergisiz iphone fiyatları merak konusu olurken bu fırsatın ne zaman eyleme geçeceği ise araştırılmaya başlandı.
VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI
İphone SE 64 GB
Vergili: 24.914 TL
Vergisiz: 13.951 TL
İphone SE 128 GB
Vergili: 26.948 TL
Vergisiz: 15.540 TL
İphone 12 64 GB
Vergili: 36.609 TL
Vergisiz: 20.102 TL
İphone 12 128 GB
Vergili: 38.643 TL
Vergisiz: 21.667 TL
İphone 12 256 GB
Vergili: 42.711 TL
Vergisiz: 24.843 TL
İphone 13 128 GB
Vergili: 40.677 TL
Vergisiz: 22.130 TL
İphone 13 256 GB
Vergili: 44.745 TL
Vergisiz: 26.198 TL
İphone 14 128 GB
Vergili: 48.304 TL
Vergisiz: 24.717 TL
İphone 14 256 GB
Vergili: 52.372 TL
Vergisiz: 27.816 TL
İphone 14 Pro Max
-128 GB 33.594 TL
-256 GB 36.672 TL
-512 GB 42.807 TL
-1TB 48.529 TL