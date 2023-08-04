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Okullar açılmadan öğrencilere müjde geldi! Telefon almak isteyen bu listeye bakmadan çıkmasın! Öğrenciye algısız vergisiz telefon

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Okullar açılmadan öğrencilere müjde geldi! Telefon almak isteyen bu listeye bakmadan çıkmasın! Öğrenciye algısız vergisiz telefon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere vergisiz telefon vereceğine dair müjdesi üzerine sabırsızlıkla bekleyen milyonlarca öğrenciye güzel haber geldi. İphone fiyatlarında vergisiz satış fırsatları ve indirimler hakkında son dakika açıklaması geldi. Tüm detaylar haberimizde...

Seçim öncesi vaatler verilirken özellikle öğrencilere vergisiz telefon verileceği müjdesi heyecanlandırdı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olacak şekilde İphone fiyatlarının vergisiz halinden satışlar yapılacak. Vergisiz iphone fiyatları merak konusu olurken bu fırsatın ne zaman eyleme geçeceği ise araştırılmaya başlandı.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI

İphone SE 64 GB

Vergili: 24.914 TL

Vergisiz: 13.951 TL

İphone SE 128 GB

Vergili: 26.948 TL

Vergisiz: 15.540 TL

İphone 12 64 GB

Vergili: 36.609 TL

Vergisiz: 20.102 TL

iphone vergisiz

İphone 12 128 GB

Vergili: 38.643 TL

Vergisiz: 21.667 TL

İphone 12 256 GB

Vergili: 42.711 TL

Vergisiz: 24.843 TL

İphone 13 128 GB

Vergili: 40.677 TL

Vergisiz: 22.130 TL

İphone 13 256 GB

Vergili: 44.745 TL

Vergisiz: 26.198 TL

İphone 14 128 GB

Vergili: 48.304 TL

Vergisiz: 24.717 TL

İphone 14 256 GB

Vergili: 52.372 TL

Vergisiz: 27.816 TL

İphone 14 Pro Max

-128 GB 33.594 TL

-256 GB 36.672 TL

-512 GB 42.807 TL

-1TB 48.529 TL 

Ekonomi
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