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Ona yatırım yapanlar eyvah diyecek! Büyük kıyamet için tarih verildi

Ekonomist Hatice Kolçak, önceki açıklamasında gözden kaçırılan bir bilgiyi paylaşarak yatırımcıları kayıplardan korumak adına önemli bir açıklama yayınladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:28
Ona yatırım yapanlar eyvah diyecek! Büyük kıyamet için tarih verildi

Merkez Bankası'nın kararının ardından borsa ve mevduat piyasasında yaşanan gelişmeler de yatırımcıların ilgisini çekti. Ekonomist Hatice Kolçak, yatırımcıların gözden kaçırdığı bir şeye dikkat çekerken belirtilen tarihler içerisinde her şeyin değişeceğini söyledi.

Dolar-TL paritesinin son dönemde istikrarlı bir seyir izlemesiyle birlikte yatırımcılar dikkatini borsa ve mevduat faizleri gibi yatırımlara çevirmeye başladı.

Hatice Kolçak, Borsa İstanbul'da gerçekleşecek işlemlere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Kurban Bayramı tatili sebebiyle işlemin takas tarihinin değiştirildiğini hatırlattı. Kolçak, perşembe günü yapılan işlemlerin uzlaşmasının 20 Haziran perşembe günü gerçekleşeceğini vurguladı ve tatilden önce parasını geri almak isteyen borsa yatırımcıları için bu durumun son derece önemli olduğunu kaydetti.

Hatice Kolçak, Borsa İstanbul borsasında uzlaşmanın genellikle iki gün sonra gerçekleştiğini belirterek, bu takvimin tatil dönemlerinde değiştiğini kaydetti. Hatice Kolçak'a göre, perşembe günü işlem yapan yatırımcılardan tahsilat ve ödemeler yedi gün sonra, yani 20 Haziran perşembe günü yapılacak.

Ona yatırım yapanlar eyvah diyecek! Büyük kıyamet için tarih verildi

Bundan dolayı Cuma günü işlem yapan yatırımcılar, işlemlerinin nakit olarak sonuçlanması için 21 Haziran Cuma gününe kadar beklemek zorunda kalacaklar. Borsa ve mevduat hesaplarındaki rekor artışın sebebi olarak yüzde 50'ye varan merkez bankası faiz artışları gösterildi.

HAZIRLIKLI OLUN DÜŞÜŞ OLABİLİR

Ekonomist Hatice Kolçak, yatırımlarını fon olarak kullanan kişilere, "Yatırım fonlarında bir haftada çok para kaybettim, o yüzden hemen satacağım" gibi ifadelere güvenmemeleri gerektiğini söyledi. Yatırım fonlarının yapısı itibariyle uzun vadeli strateji gerektiren bir alan olduğunu hatırlatan Kolçak, fonların kısa vadede alınıp satılamaması nedeniyle anlık, günlük ve haftalık dalgalanmalara hazırlık yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Uzman isim, borsanın uzun vadede iyi yönde ilerlediğine inandığını belirterek, kısa vade dalgalanmaların normal olduğunu anlattı.

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