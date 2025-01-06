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ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap: 2025, Çözüme Odaklandığımız Bir Yıl Olacak

ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap, 2025'in krizlerden ders alarak güçlenen bir yıl olacağını belirtti. Ekonomik istikrar ve fırsatlar artacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 15:39
ÖNSİAD Başkanı Ekrem Kap: 2025, Çözüme Odaklandığımız Bir Yıl Olacak

ÖNSİAD Başkanı Kap'tan 2025 Yorumu

Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Kap, 2025'in krizlerden ders alınarak güçlenilen ve çözüme odaklanılan bir yıl olacağına inandığını söyledi. Kap, "İlk iki çeyrekte zorluklar kısmen devam edecek olsa da, faiz oranlarındaki düşüş ve üretim çarklarının yeniden hızlanmasıyla birlikte ekonomik istikrar sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Krizler ve Türkiye'nin Durumu

Kap, yazılı açıklamasında 2025'in dünya genelinde siyasi ve ekonomik krizlerin zirve yaptığı bir yıl olacağını ifade ederek, bu belirsizliklerin küresel istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekti. Pasifik'teki gerginliklerin ve uzak coğrafyalardaki çatışmaların durumu daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin 2024'te yaşanan bu küresel sarsıntılardan etkileneceğini belirten Kap, ülkenin kendi içinde de önemli zorluklar yaşadığını açıkladı.

"Pandemi sonrası toparlanma çabaları, yüzyılın en büyük deprem felaketi, ham madde krizleri ve kritik seçim süreçleri, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dayanıklılığını test etti. Bu süreçte alınan sıkı tedbirler, uzun vadede sürdürülebilir büyüme ve istikrar için zemin oluşturmaya yönelikti" diyen Kap, iş dünyasının bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

2025'in Fırsatları ve Umut Verici Gelişmeler

Kap, geçtiğimiz yılın son çeyreğinin 2025 için umut artıran gelişmelere sahne olduğunu vurgulayarak, Suriye meselesindeki değişimlerin Türkiye için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. "Esad rejiminin sona ermesiyle, bölgedeki ekonomik ve siyasi açılımlara ciddi katkılar sağlanacak" ifadesini kullandı.

Ekonomik anlamda olumlu adımların atıldığını dile getiren Kap, Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ve enflasyondaki düşüş eğiliminin yatırım ortamını canlandıran birer gösterge olduğunu kaydetti. Üretim çarklarının hızlanmasının ve istihdamın artmasının, Türkiye’nin büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Gelecek Vizyonu

Kap, "2025, krizlerden ders alarak güçlendiğimiz ve çözüme odaklandığımız bir yıl olacaktır. İlk çeyreklerdeki zorluklara rağmen, Suriye'deki yeniden inşanın Türk firmalarına önemli fırsatlar sunması bekleniyor" ifadesini kullandı. Ayrıca, Amerikan başkanının göreve başlamasıyla birlikte küresel belirsizliklerin azalacağını ve Türkiye'nin fırsatları değerlendirmek için en iyi konumda olduğunu vurguladı.

Kap, kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma için güçlü ve uzlaşıya dayalı bir anayasanın hazırlanmasının ertelenemez bir öncelik olduğunu belirtirken, "Hep birlikte ortak bir gelecek inşa etmeliyiz. 2025, krizlerden çıkış yılı olacak ve ülkemizi küresel arenada hak ettiği konuma taşımak için çalışmamız gerekiyor" dedi.

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