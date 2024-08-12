OPEC’in Petrol Üretimi Temmuz Ayında Arttı, Küresel Talep Öngörüsü Güncellendi

OPEC'in Temmuz Ayı Petrol Üretimi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), temmuz ayında ham petrol üretiminin günlük 185 bin varil arttığını ve toplam üretimin 26 milyon 746 bin varile ulaştığını açıkladı.

Üretim Değişimleri

OPEC'in raporuna göre, bu dönemde ham petrol üretimi en çok Suudi Arabistan'da artış gösterirken, en büyük düşüş Libya'da yaşandı. Suudi Arabistan, günlük 97 bin varil üretim artışı sağlarken, Libya'da 19 bin varil azalma görüldü.

OPEC+ Üretimi

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeleri kapsayan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi, bir önceki aya göre 117 bin varil artarak 40 milyon 907 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Küresel Petrol Talebi Öngörüsü

OPEC, 2023 yılı için küresel petrol talep tahminini bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil düşürerek, toplam talebin geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 110 bin varil artışla 104 milyon 320 bin varile ulaşabileceğini bildirdi. Bu revizyonda, özellikle Çin'in talebindeki düşüş etkili oldu.

OECD Ülkeleri ve Gelecek Öngörüleri

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 160 bin varil artışla 45 milyon 810 bin varil olması beklenirken, OECD dışı ülkelerde ise bu rakam günlük 1 milyon 950 bin varil artışla 58 milyon 510 bin varile çıkacağı öngörülüyor. 2025 yılı için küresel talebin günlük 1 milyon 780 bin varil artışla 106 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor, bu OPEC'in önceki raporunda öngörülen artışın 60 bin varil altında kalması anlamına geliyor.