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Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Opel'den şubat ayına özel Corsa elektrik kampanyasına imza atıldı! Yüzde 0 faizle 200 Bin TL’ye kadar kredi, online rezervasyonla daha fazla indirim! Detaylar opel bayilerinde sizleri bekliyor…

Yayın Tarihi: 24.02.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:27
Opel araç sahibi olmak isteyen kampanya için bayileri doldurdu! 0 faizli krediler sizi bekliyor

Şubat ayına özel bir kampanyayla araç sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzleri gülecek. Opel marka araçlarda indirim kampanyasına imza atıldı. Yeni Corsa Elektrik’e sahip olmak isteyen vatandaşlar en yakın Opel Corsa satış şubesinin yolunu tuttu bile! İşte Opel Yeni Corsa Elektrik’e özel başlatılan kampanyanın detayları…

200 BİN TL’YE KADAR KREDİ SEÇENEKLERİNDEN YARARLANABİLİRSİNİZ

Opel, Yeni Corsa Elektrik'e sahip olmak isteyenler için çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. 200.000 TL için 12 ay %0,99 faiz; 150.000 TL için 12 ay %0 faiz seçenekleriyle araç sahibi olmak artık daha kolay.

Şubat ayı bitmeden araç sahibi olmak istiyorum ve uygun fiyatlar ödemek istiyorum diyorsanız kesinlikle kaçmaz fırsata Opel satış bayilerinden göz atabilirsiniz. Özellikle son dönemde birçok vatandaşın sıklıkla tercih ettiği elektrikli araçlarda 200.000 TL’ye varan krediye uygun faiz oranıyla sahip olabilirsiniz.

ONLİNE REZERVASYON YAPARSANIZ FİYATLAR DÜŞÜYOR

Corsa Elektrik (MY24) versiyonu için online rezervasyon yapanlara özel fiyatlar sunuluyor. 1.216.000 TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olmanız mümkün. Tabi ki de bu kampanyalı şekilde sunulan fırsattan yararlanmak için araç sahibi olmak isteyen vatandaşların online rezervasyon yapmaları gerekiyor. Online rezervasyon yaptıran vatandaşlar indirimli şekilde Corsa elektrikli aracı satın alabilecek.

Yeni Corsa Elektrik

KAMPANYA 29 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

Opel Corsa tarafından başlatılan kampanya 1 Şubat 2024 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olup, stoklarla sınırlı. Kampanyaya dahil olan araçların satış fiyatı, tercih edilen pakete, renge ve diğer özelliklere göre değişim gösteriyor. Teslimat tarihi ise seçilen teknik özelliklere ve stok durumuna bağlı olarak belirlenecek.

Opel yetkili bayileri, detaylı bilgi almanız ve rezervasyon yapmanız için sizleri bekliyor. Kampanya sadece nakit alımlarında geçerli olup, daha fazla bilgi için www.opel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni Corsa Elektrik’li araç kampanyasıyla sizlerde indirimli araba sahibi olma fırsatını yakalayabilirsiniz.

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