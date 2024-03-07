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Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Opel Crossland, kalabalık ve seyahat seven ailelerin tercihi olan bir araçtır. Opel, Mart ayında Crossland için çok cazip bir kampanya başlattı. 1 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, Crossland almak isteyenler 200.000 TL’ye 12 Ay %0,99 faizli veya 150.000 TL’ye 12 Ay faizsiz kredi seçebiliyorlar. Bu fırsat, Opel hayranlarını ve uygun fiyatlı bir araç arayanları Opel bayilerine akın ettirdi.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:32
Opel'de çıldırtan indirim başladı! O modelini 150 bin TL daha ucuza satacak!

Opel, Mart ayında Crossland için beklenen kampanyayı duyurarak otomobil piyasasında büyük bir ilgi uyandırdı. Bu kampanya, Şubat ayında gerçekleşmesi planlanmış ancak ertelenmişti. Opel, Crossland modelini öne çıkararak, seyahat etmeyi seven ailelere çok uygun bir teklif sundu.

Opel, Mart ayında Crossland için çok uygun bir kampanya sunarak otomobil sektöründe büyük bir heyecan yarattı. Bu kampanya, Şubat ayında duyurulması beklenmiş ancak ertelenmişti. Kampanya kapsamında, Crossland Essential AT modelini almak isteyenler, fiyatlisteleri.opel.com.tr sitesinden kampanya detaylarını öğrenebilirler. Kampanya, sadece online rezervasyon yapanlar ve belirli bayiler için geçerlidir. Stoklarla sınırlı olan kampanyada, araç fiyatları, seçilen donanım, renk ve diğer faktörlere göre değişebilir.

araç fiyatlarında indirim

Opel’in Crossland Essential 1.2 110 HP Benzin MT6 modeli, kampanya sayesinde 1.156.900 TL’ye düştü. Bu modelden daha güçlü olan Crossland Essential 1.2 130 HP Benzin AT6 modeli ise 1.298.900 TL’lik fiyatıyla göz kamaştırıyor. Bu kampanya, hem nakit indirim hem de %0 faiz imkanı sunuyor.

Opel’in Crossland modeli, kampanyalı fiyatıyla performans açısından ön plana çıkarken, Kia Sportage modelleri de aynı fiyat segmentinde yer alıyor. Mesela, Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Live modelinin fiyatı 1.640.000 TL, Cool versiyonunun fiyatı ise 1.750.000 TL olarak belirlenmiş. Bu karşılaştırma, müşterilere farklı seçenekler sunarak, kendilerine en uygun aracı bulma imkanı veriyor.

Kia, Sportage modeliyle otomobil tutkunlarına çeşitli seçenekler sunan bir araç yelpazesi sunuyor. Bu araçlar, hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle birlikte, farklı özellik paketleriyle de göz alıyor. İşte Kia Sportage’ın 2024 yılı için Türkiye’deki fiyatları ve özellikleri:

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