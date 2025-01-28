OpenAI, ABD İçin Yeni Yapay Zeka Çözümü 'ChatGPT Gov' Duyurdu

OpenAI'dan Yeni Dönem: ChatGPT Gov

Yapay zeka teknoloji devi OpenAI, ABD'deki devlet kurumlarına yönelik olarak tasarlanmış yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin yeni ve özelleştirilmiş sürümü 'ChatGPT Gov''u tanıttı.

Verimlilik ve Üretkenlik İçin Yapay Zeka

OpenAI'nın yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin yapay zekayı benimsemesinin, verimliliği ve üretkenliği artırma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Dolayısıyla, Amerika'nın bu alandaki küresel liderliğini koruması ve geliştirmesi kritik bir öneme sahip.

Kamu Yararına Hizmet

Şirket, ürünlerini ABD hükümetinin kullanımına sunarak yapay zekanın ulusal çıkarlara ve kamu yararına hizmet etmesini sağlamayı hedefliyor. Açıklamada, politika yapıcıların bu yetenekleri sorumlu bir şekilde entegre ederek Amerikan halkına daha iyi hizmet sunmasının destekleneceği vurgulandı.

Güvenlik ve Uyumluluk

ChatGPT Gov, kurumların kendi güvenlik, gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca, OpenAI'ın araçlarının kamuya açık olmayan hassas verilerin işlenmesine yönelik dahili yetkilendirme süreçlerini hızlandıracağı ifade edildi.

Geniş Kullanım Alanı

Açıklamada, 'ChatGPT Gov''un ABD'deki devlet kurumlarının OpenAI teknolojilerinden faydalanmasına yardımcı olma taahhüdünü yansıttığı belirtildi. 2024 itibarıyla, ABD'de 3 bin 500'den fazla federal, eyalet ve yerel kurumda 90 bini aşkın kullanıcı, günlük çalışmalarında ChatGPT'ye 18 milyondan fazla mesaj gönderdi.