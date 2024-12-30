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Operasyonel Araç Kiralama Sektörü 48 Bin 300 Yeni Araçla Büyüdü

Operasyonel araç kiralama sektörü, 2023ün 9 ayında 64.2 milyar lira yatırım yaparak filosunu 48 bin 300 araçla genişletti.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:00
Operasyonel Araç Kiralama Sektörü 48 Bin 300 Yeni Araçla Büyüdü

Operasyonel Araç Kiralama Sektörü Yılın İlk 9 Ayında Güçlendi

Operasyonel araç kiralama sektörü, 2023 yılının ilk dokuz ayında 64 milyar 200 milyon lira değerinde yeni araç yatırımı gerçekleştirerek filosuna 48 bin 300 araç kattı. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bu yılın 9 aylık sonuçlarını NielsenIQ işbirliği ile hazırladığı "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu" ile duyurdu.

Aktif Büyüklük ve Araç Sayısındaki Değişimler

Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla operasyonel araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 217 milyar 800 milyon lira olarak tespit edildi. Ancak, bu dönemde sektörün toplam araç sayısı, 2023 sonuna kıyasla yüzde 0,2 oranında azalarak 253 bin 500 adede geriledi.

Marka Tercihleri ve Araç Sınıfları

Rapora göre, Renault, Türkiye operasyonel araç kiralama sektöründe %17,9 pazar payı ile en çok tercih edilen marka oldu. Fiat %17,2, Toyota %10,1, Ford %9,7 ve Volkswagen %9,5 ile onu takip etti. Araçların %46,8'i kompakt sınıf, %30,3'ü küçük sınıf ve %10,6'sı üst orta sınıf araçlardan oluştu.

Dizel ve Benzinli Araçların Dağılımı

2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla sektördeki hafif ticari araçların payı %7,5'e yükselirken, dizel yakıtlı araçların oranı %34,4, benzinli araçların oranı ise %56,2 olarak belirlendi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise %9,3 oldu.

Gövde Tipleri ve Vites Dağılımı

Operasyonel araç kiralama sektörü, sedan gövde tipine sahip araçların %48,2 ile en çok tercih edilen araçlar olduğunu gösterirken, hatchback %23,3 ve SUV araçlar %19,4 pay aldı. Ayrıca, sektörün toplam araç parkının %80'inin otomatik vitesli araçlardan oluştuğu tespit edildi.

Ödeme ve Vergi Girdisi

Yılın 9 aylık döneminde operasyonel araç kiralama sektörü, 34 milyar 500 milyon lira vergi ödeyerek önemli bir vergi girdisi sağlamayı sürdürdü.

Başkan Kağan Yaşa'nın Açıklamaları

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, sektörün potansiyeline rağmen enflasyondaki artış ve kira fiyatlarının yükselmesi gibi sebeplerle büyümenin beklentilerin altında kaldığını belirtti. "Enflasyon kontrol altına alınır ve finansmana erişim sağlanırsa, sektör tekrar büyüme sürecine girebilir." diyen Yaşa, operasyonel araç kiralamanın sunduğu maliyet avantajlarının ve hizmetlerin önemine vurgu yaptı.

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