Ordu'da Fındık Fiyatları 125 Lira ile Sabit Kalıyor

Fındığın Kilogramı 125 Lira

Ordu'da fındık fiyatları, serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 randımanlı fındığın bu fiyattan satışa sunulduğunu belirtti.

Üreticiler Beklemede

Fındık fiyatlarının mevcut durumda yatay seyrettiğini ifade eden Soydan, üreticilerin bu fiyatlardan ürünlerini satmak yerine beklemeyi tercih ettiklerini vurguladı. Ayrıca, hala üreticilerin deposunda önemli miktarda fındık bulunduğuna dikkat çekti.

"Üretici beklediği rakamlar oluşana kadar fındığını satmak istemiyor."

"Bizim de kendilerine tavsiyemiz biraz daha beklemeleri yönünde."

Gelecek Tahminleri

Soydan, şubat ayı içerisinde fındık fiyatlarının yeniden yükselmesini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.