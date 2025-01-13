Ordu'da Fındık Fiyatları Yükselişe Geçti: Kilogramı 125 Lira

Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 125 liradan işlem görüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir 120 liradan işlem gören fındık fiyatının yeniden 125 liraya yükseldiğini ifade etti.

Fındık fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla ilgili bilgi veren Soydan, "Ordu'da yaklaşık 2 aydır 120 liradan işlem gören 50 randımanlı fındık fiyatı yeniden artmaya başladı. Fiyatlar şu anda yükseliş eğiliminde. Tahminlerimize göre ilerleyen haftalarda bu fiyatların biraz daha yukarılara çıkması yönünde gelişmeler bekliyoruz," dedi.

Depolarında fındık bekleten üreticilerin durumu dikkatle takip ettiğini vurgulayan Soydan, vatandaşların da süreci izlemeye devam etmesini önerdi.