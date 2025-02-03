Ordu'da Hamsinin Kilogramı 250 Lira! İlgiler Artıyor

Ordu'da Hamsi Fiyatları Yükseldi

Ordu'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor. Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istenilen miktarda balık avlanamaması nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti.

Diğer Balık Fiyatları

Karadeniz, tezgahlarda mezgidin kilogram fiyatının 200 lira, istavritin 150 lira ve sarganın 300 lira olduğunu ifade etti.

Vatandaşın Balık İlgi Ve Talepleri

Fiyatlardaki artışa rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin sürdüğünü dile getiren Karadeniz, "Özellikle hamsi ve istavrite ilgi güzel. Vatandaşlarımız mevsim balıklarını tüketmeye devam ediyor," dedi.