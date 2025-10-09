Ordu'da İstavrit Bereketi: Balıkçılar Kasalar Dolusu Döndü

Ordu'da denize açılan balıkçılar, 1 Eylül sonrası bol istavrit avıyla yüzlerce kasa balıkla limana döndü; tezgâhlarda fiyat 100-150 lira arası.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:48
1 Eylül sonrası av yasağının bitmesiyle ağlar doldu

Ordulu balıkçılar, sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılarak bol miktarda istavrit avladı ve kıyıya döndü. Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylülden bu yana teknelerde yoğun mesai harcayan tayfalar, son günlerde ağlarını dolduran istavritle limanlara mutlulukla geri dönüyor.

Dün gece denize ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu istavrit ile ulaştı. Avlanan balıklar, gırgır tekneleriyle limanlara getirilip kamyonetlere yüklenerek Ordu başta olmak üzere çeşitli illere sevk edildi.

Balıkçı Barış Kamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada son günlerde istavrit avının arttığını ve teknelerin kıyıya yüzlerce kasa istavritle döndüğünü söyledi. Tezgâhlarda istavritin 100 ila 150 lira arasında satışa sunulduğunu belirten Kamer, balığa olan ilginin memnun edici olduğunu ifade etti.

Balık satıcısı Muzaffer Yardımcı ise Elazığ'dan Ordu'ya balık almaya geldiğini ve her zaman bu bölgenin balığını tercih ettiklerini söyledi. Yardımcı, balıkların kalitesinin tüketicileri memnun ettiğini ve istavritin bol avlandığını öğrenmeleri üzerine Ordu'ya geldiklerini kaydetti.

Balıkçılar ve satıcılar, artan av miktarının tezgâhlara ve dağıtıma olumlu yansıdığını belirterek bölgedeki istavrit bolluğunun tüketicilere de yansıyacağını ifade etti.

