Ordu'dan İngiltere'ye 10 Ton Bal İhracatı Gerçekleşti

Ordu'dan İngiltere'ye Bal İhracatı

Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan 10 ton bal, İngiltere'ye gönderildi. Bu ihraç, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve AB'nin 10 milyon avro hibe desteği sağladığı "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER AŞ'nın bal paketleme tesisinden gerçekleştirildi.

Tören Düzenlendi

İhracatçı firma tarafından balın tırlara yüklenmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan Ordu Arıcılar Birliği Başkanı ve BALMER AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, Ordu'da üretilen balın Belçika, Almanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine de ihraç edildiğini belirtti.

Çiftçi, İngiltere'ye bugünkü 10 tonluk bal gönderiminin daha önceki uygulamalarının bir devamı olduğunu ifade ederek, son 6 yılda toplam 1300 ton bal ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gelecek Hedefleri

Hedeflerin yıllık 1400 ton bal ihraç etmek olduğunu vurgulayan Çiftçi, bu konuda yeterli altyapıya sahip olduklarını belirtti. Tesisin işlenmiş ve analizi yapılan balların Avrupa ülkelerine sorunsuz ulaştığını dile getirerek, "Ordu balı artık dünyanın dört bir yanına gönderiliyor," dedi. Çiftçi, bu durumun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan 10 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.

Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan 10 ton bal, İngiltere'ye gönderildi.