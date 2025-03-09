Ordulu Kadınların Butik Çikolataları E-Ticaret ile Dünyaya Açılıyor

Kadınların Butik Çikolata Üretimi Destekleniyor

Ordulu kadınların ürettiği butik çikolatalar, e-ticaret sayesinde yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, bu süreçte fındıkla buluşan butik çikolataların tanıtımına destek vermek amacıyla çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Önemli Destekler

Karlıbeld, 2017 yılında başlatılan "İş'te Kadınlar Projesi" çerçevesinde kadınlara sunulan eğitimlerin devam ettiğini aktardı. Son teknoloji ile donatılmış atölyede gerçekleştirilen eğitimlerde, uzman ekipler tarafından kadınlar butik çikolata üretimi konusunda eğitiliyor. Karlıbel, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığa katma değer sağlamanın amaçlandığını vurguladı.

Yeni E-Ticaret Hamlesi