Ordulu Kadınların Butik Çikolataları E-Ticaret ile Dünyaya Açılıyor

Ordu'da kadınlar tarafından üretilen butik çikolatalar, e-ticaret ile yurt içi ve yurt dışında satışa sunulacak.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:18
Ordulu Kadınların Butik Çikolataları E-Ticaret ile Dünyaya Açılıyor

Kadınların Butik Çikolata Üretimi Destekleniyor

Ordulu kadınların ürettiği butik çikolatalar, e-ticaret sayesinde yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşacak. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, bu süreçte fındıkla buluşan butik çikolataların tanıtımına destek vermek amacıyla çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Önemli Destekler

Karlıbeld, 2017 yılında başlatılan "İş'te Kadınlar Projesi" çerçevesinde kadınlara sunulan eğitimlerin devam ettiğini aktardı. Son teknoloji ile donatılmış atölyede gerçekleştirilen eğitimlerde, uzman ekipler tarafından kadınlar butik çikolata üretimi konusunda eğitiliyor. Karlıbel, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındığa katma değer sağlamanın amaçlandığını vurguladı.

Yeni E-Ticaret Hamlesi

Karlıbeld, ilerleyen süreçte butik çikolataların e-ticaret platformları üzerinden öncelikle Türkiye, ardından dünya genelinde satılması için altyapının hazırlanacağını belirtti. “Bu çikolataların Türkiye ekonomisine olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz”

Kurslar ve Sertifikalar ile Kadınların Yanında

Kursları veren usta öğretici Miray Çiçek Evcim, eğitim alan birçok kadının kendi işletmesini açarak meslek sahibi olduğunu açıkladı. Ayrıca, kursu tamamlayan katılımcılara verilen sertifikaların Almanya gibi bazı ülkelerde geçerli olduğu belirtildi.

Hayaller Genişliyor

Kursiyerlerden Zehra Şahin, katıldığı kurs sayesinde hayallerinin genişlediğini ifade etti. Şahin, "Kursa başladıktan sonra ürettiğimiz çikolataları ilerleyen süreçte önce kendi ilimizde, sonra ülkenin değişik illerine satmayı düşünüyorum" dedi.

Ordu'da "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle yurt...

Ordu'da "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle yurt içi ve yurt dışında satılacak.

Ordu'da "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle yurt...

Ordu'da "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle yurt içi ve yurt dışında satılacak.

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