Organik yumurta 69 TL’ye 1 KG çay 129 TL’ye düşüyor! Son gün 9 Şubat

Bu sefer vatandaşların temel gıda ve hijyen ürünlerinde beklenen indirim kampanyası Kim marketlerden duyuruldu. Kim marketler bir çok temel gıda ve hijyen ürünlerini 9 Şubat tarihine kadar indirimli şekilde satışa çıkarttı. Kampanya doğrultusunda 10’lu yumurta 79,99 TL’den 69,99 TL’ye, Doğuş siyah filiz çay 1000 gr 146,99 TL’den 129,99 TL’ye, Ariel 9 kilogramlık dağ esintisi parlak renkler 347,99 TL’den 329,99 TL’ye, Öncü domates salçası 830 gr teneke 48,909 TL’den 39,99 TL’ye düştü. Bu ürünlerin yanı sıra yoğurt, kaşar peyniri, tereyağı, dondurulmuş gıdalar, bakliyatlar, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, sıvı çamaşır deterjanı gibi ürünlerde de indirim sizleri bekliyor.

KİM MARKETLER 2 9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOGU PAYLAŞILDI

Kim marketlerinden alışveriş yapmayı planlayanlara müjde! Temel gıda ve hijyen ürünlerinde beklenen indirim kampanyası başladı. Son gün 9 Şubat olarak duyuruldu! Kim marketlerin 2 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunda birbirinden avantajlı fırsatlar sizleri bekliyor.

ORGANİK YUMURTA VE ÇAYDA GÖRÜŞMEMİŞ İNDİRİMLER SİZİ BEKLİYOR

Katalogta yer alan indirimler arasında Pakyum organik yumurta 10'lu paketi sadece 69,99 TL'ye, Doğuş siyah filiz çay 1000 gram ise sadece 129,99 TL'ye satışa sunuluyor. Kim marketlerden sunulan uygun fiyatlarla hem sağlıklı bir kahvaltı için organik yumurtaları, hem de keyifli bir çay saati için aromatik Doğuş çayını satın alabilirsiniz!

HANGİ ÜRÜNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA



Organik yumurta ve çay indirimin yanı sıra Kim marketler aktüel katalogda salça, beyaz peynir, su, çamaşır deterjanı gibi birçok temel gıda ve hijyen ürününde de indirimler mevcut. Piliç baget kilogramı 109,99 TL'den 89,99 TL'ye, Balparmak çiçek balı 225 gram ise 122,90 TL'den 89,99 TL'ye düşüyor. Bunlara ek olarak Finish tablet 50'li paketi 229,99 TL'den 179,99 TL'ye, Komili ıslak mendil 3 × 60 adeti 39,90 TL'den 34,99 TL'ye, Selpak havlu on ikili paketi ise 192,99 TL'den 149,99 TL'ye indirimli olarak satışa çıkartıldı.























